Le Service régional de sécurité publique (SRSP) continue de mener ses opérations de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans toute la région de Dakar.

Ainsi, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre 2024, de 21 h à 6 h, plus de 248 éléments ont été engagés ainsi que 39 véhicules.

À l’issue de cette mission qui consiste à chasser les hors-la-loi dans la capitale sénégalaise, 176 individus ont été interpellés, dont 80 pour vérification d'identité, 55 pour ivresse publique manifeste, 18 pour nécessité d'enquête, un pour vols multiples, quatre pour association de malfaiteurs, corruption de fonctionnaire de police, trafic de chanvre indien (19 cornets) et deux pour non-inscription au fichier sanitaire.

Deux individus ont été interpellés pour détention aux fins d'usage de chanvre indien (deux cornets), deux pour offre et cession de chanvre indien (34 cornets), un pour détention et usage de haschisch (0,5 g), un pour destruction de biens appartenant à l'État et deux pour association de malfaiteurs, détention illégale d'arme à feu ainsi que deux pour violence et menace de mort. Selon nos sources, 86 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont également été saisies.