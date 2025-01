Une opération de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces a eu lieu dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 janvier 2025. C’était de 21 h à 6 h. Des effectifs engagés de 286 éléments, dont 28 du GMI et 39 véhicules ont été mobilisés.

Elle a permis d’interpeller 280 individus, dont 180 pour vérification d'identité, 49 pour ivresse publique manifeste, 18 pour nécessité d'enquête, six pour vol, dont un commis en réunion avec usage de moyen roulant, cinq pour offre et cession de chanvre indien (125 g et 61 cornets), sept pour détention et usage de chanvre indien (six cornets et deux joints ), un pour détention et usage de cocaïne (trois boulettes), cinq pour détention et usage de produit cellulosique, deux pour violence à ascendant, deux pour détention illégale d'arme blanche.

Il y aussi deux pour conduite sans permis, un pour attentat à la pudeur, un pour injures et menaces de mort, un pour destruction de biens appartenant à autrui. À cela s'ajoutent 157 pièces afférentes à la conduite de véhicules saisies.