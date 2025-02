Après que leurs maisons ont été démolies pour les besoins de l’extension de l’aérodrome de Kahone, les impactés peinent toujours à toucher leur argent, alors que l’engagement des autorités sénégalaises à les dédommager remonte à 2020 sous le défunt régime. Ils étaient 135 à l’époque à être concernés par les démolitions de maisons, et la grande majorité a été indemnisée. Cependant, 23 familles peinent à toucher leurs dues, selon Tidiane Ba, porte-parole du collectif des impactés.

Hier, lors d’une conférence de presse, ces hommes et femmes qui ne savent plus où donner de la tête se sont offusqués de la situation. En effet, ils estiment que l’enveloppe a été dégagée pour indemniser tout le monde, mais ils croient qu'un lobby aurait fait main basse sur cet argent, puisqu'ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi le processus stagne alors que les ayant-droits possèdent tous les documents administratifs attestant de leur droit de propriété. Ces impactés interpellent les autorités en vue d'entrer en possession de leurs terrains et du montant qui leur a été promis en guise de dédommagement.

ALIOUNE BADARA DIALLO KANE (KAOLACK)