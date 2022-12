Hier, Balla Gaye 2 a sacrifié au traditionnel open presse. C'est dans l'enceinte du stade Amadou Barry que le ‘’Lion de Guédiawaye’’ a invité inconditionnels et journalistes afin de faire part de sa forme actuelle et de comment il compte aborder ce combat de début d'année.

Le choc de ce 1er janvier 2023 entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 aura des allures de derby. Hier, lors de son open presse, en prélude à ce combat, le lutteur, son frère Sa Thiès, le rappeur Ngaaka Blindé et tous les pensionnaires de son écurie arboraient le maillot du club local, le Guédiawaye FC. Sans doute, une réponse aux lutteurs de Pikine qui, la veille, lundi, avaient porté le maillot de l'AS Pikine durant l'open presse de Boy Niang 2.

En pleine forme et en confiance, le ‘’Lion de Guédiawaye’’ a esquissé quelques pas de danse, dans une ambiance endiablée, de son tout nouvel hymne, en présence de son tambour-major Adama Ngom. Après le folklore, l’ancien Roi des arènes, assez mystique cet après-midi, a répondu aux questions des journalistes en vue de son rendez-vous, après une séance de boxe pleine d'intensité et de rage avec son coach.

"Je remercie tous ceux qui sont ici, en commençant par les lutteurs de mon écurie. Tout Guédiawaye est là aujourd’hui, mon frère Boucher, Sa Thiès, Adama Ngom, le Guédiawaye FC, Ngaaka Blindé et toutes les ASC présentes ici", a d’emblée lancé Balla Gaye 2. Après les salamalecs, il s'est adressé à son futur adversaire. "Il a affirmé hier qu’il était prêt à laisser sa vie dans ce combat. On n’est pas là pour perdre la vie. La lutte est juste un sport et on n’a pas besoin de ce genre de déclaration. Mais une chose est sûre, s’il se bagarre avec moi, je le corrigerai et s’il lutte, je lui ferai mordre la poussière. Mais mon souhait est de le bastonner d'abord, lui donner quelques cours de bagarre, de boxe même, avant de lui infliger une chute qui ne souffrira d'aucune contestation", a-t-il soutenu avec un air confiant.

"Je suis le plus fort des lutteurs. Pour tout vous dire, on n’a pas le même niveau. En d'autres termes, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Je vais le terrasser et rendre visite à sa mère que j’aime bien. Les gens ne devraient pas mettre aux oubliettes tout ce que j’ai fait dans la lutte. Je suis le meilleur et mes combats, mes victoires parlent pour moi. C’est moi Balla Gaye 2", a-t-il déclaré sous les cris des milliers de fans qui ont pris d'assaut le stade Amadou Barry.

‘’Balla Gaye 2 est de retour’’

Revenant sur les tractations pour ficeler cette affiche, le tombeur de Yékini a déclaré que c’est lui qui a préféré tendre la main à Boy Niang. Car, selon lui, ce combat sort de nulle part. "Je lui ai donné la chance de croiser le fer avec moi. On n'a vraiment pas le même palmarès. Il est sur une série de deux défaites consécutives. Donc, il faut qu’il apprenne à dire de bonnes choses sur moi. Je ne lui demande pas de me respecter, pour le moment. Mais, le jour du combat, il me respectera de gré ou de force. On dit qu'il excelle dans la bagarre, mais qu'on montre un seul combat où Boy Niang 2 a mis KO son adversaire. Vous n'en verrez pas. La bagarre, ce n'est pas son truc et je lui déconseille de s'essayer à cela, le jour J", prévient le grand frère de Sa Thiès.

Puis, avec plein d’ironie, il a commenté les déclarations assez contradictoires de son challenger. "Tantôt, il affirme qu’il va me battre en une minute, tantôt, il dit qu’on va s'affronter pendant plus d'un quart d'heure. Pour ma part, je me montrerai un peu patient, mais s'il ne réagit pas, je viendrai le chercher, histoire de retrouver mes vieilles bonnes habitudes".

Le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye 1 d’ajouter : "Rappelez-vous de ce que je vous avais dit : aucun lutteur ne me manquera de respect, dans le futur. Plus jamais ça n'arrivera, Balla Gaye 2 est de retour et le dimanche prochain ne sera qu'un premier jalon, si Dieu le veut, vers la reconquête de ma couronne de Roi des arènes."

Pour rappel, le combat devant opposer le tombeur de Modou Lô au Pikinois aura lieu le 1er janvier à l'Arène nationale. Assisterons-nous à une revanche par procuration ou à une deuxième victoire de Boy Niang 2 sur un autre fils de l'ancienne gloire Double Less ?

Aziz Ndiaye appelle à une forte mobilisation

De son côté, Aziz Ndiaye a appelé à une forte mobilisation pour que cette belle affiche soit inscrite dans les livres d'histoire de l'arène sénégalaise. "Balla Gaye 2 reste la coqueluche de l'arène. Il est sans doute le lutteur le plus populaire. Donc, à Guédiawaye d'abord et un peu partout dans l'intérieur du pays, la mobilisation devra être de taille, car c'est BG2 qui marque son grand retour. Ceci dit, les fans doivent jouer leur rôle, en remplissant le stade et surtout assurer l'ambiance sur les gradins, mais le tout dans les règles de l'art, c'est-à-dire la discipline et le fair-play", a souhaité M. Ndiaye.

Par rapport à la forme de son poulain, l'ancien promoteur a aussi voulu rassurer les fans. "J'ai rarement vu Balla Gaye 2 aussi en forme. Sur ce plan, il est intraitable, il est dans un état phénoménal. Que les fans restent confiants, leur champion s'est bien entraîné ; il est au top et demeure dans les dispositions pour remporter le derby de la banlieue".

MAMADOU DIOP