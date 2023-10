Oumar Gueye

Par décret, le président de la République a nommé Oumar Guèye président de la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics (CESPPP). Ancien maire de Sangalkam et ancien ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye revient ainsi aux affaires.

La commission qu’il dirige désormais est chargée de recueillir les avis des citoyens sur les programmes et politiques publiques ; permettre l’évaluation des services publics par les usagers et la population; permettre des échanges d’experts dès la conception des programmes et politiques; permettre l’évaluation des programmes et politiques publics de l’État du Sénégal ; proposer un tableau de bord récapitulatif de l’ensemble des évaluations des services, programmes et politiques publics de l’État du Sénégal, selon une note.