Le procès de l’activiste sénégalais établi aux USA, Ousmane Tounkara, s’est tenu hier. D’après Seneweb, il a recouvré la liberté. L’Etat du Sénégal avait demandé son rapatriement et l’accusait de terrorisme. Le parquet new-yorkais n’a pas suivi la demande. Monsieur Tounkara reste sur le sol américain. Arrêté le 15 mars dernier, Ousmane Tounkara était poursuivi pour ‘’terrorisme et menaces de mort’’ sur plainte de l’Etat du Sénégal. Lors des manifestations de mars dernier, il a appelé les manifestants à brûler les maisons des pontes du régime.

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est sa dernière vidéo dans laquelle il parle d’un plan visant l’assassinat de quatre personnalités du pays, à leur tête le premier des Sénégalais. Dans cette vidéo visionnée par ‘’EnQuête’’, il parle d’un plan bien ourdi pour liquider lesdites personnalités. Parmi ces dernières, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome et Macky Sall. Ce qui permettrait que la paix règne dans le pays. ‘’Croyez-moi, notre plan est bien ficelé. Il n’est pas contenu dans un téléphone, encore moins ailleurs. Il est bien sécurisé.

Il est bien défini. Vous allez tous mourir. Vous pouvez noter cela. Chaque jour, le FBI m’interpelle pour me poser des questions vous concernant, mais je leur réponds toujours que je n’ai pas peur de la mort. Mais retenez que vous du pouvoir, nous allons vous tuer. Les premières cibles sont Macky Sall, Antoine Diome, le procureur Serigne Bassirou Guèye et Yakham Mbaye. Je ne vais pas tous vous citer, car vous allez sans douter chercher des policiers ou gendarmes pour veiller sur votre sécurité. Mais vous serez surpris. Nous avons un plan sans trace. Le plan a été ficelé et il sera exécuté à la lettre’’, a-t-il menacé. Cela n’avait pas plu aux autorités sénégalaises, d’où la plainte. Même si Tounkara est pour le moment libre, l’Etat américain peut faire appel.