Le maire de la commune de Mbour a voulu marquer sa proximité avec la population, lors des fêtes de Pâques et à l'occasion du ramadan. Il a appuyé les familles vulnérables, les daaras et les paroisses de sa commune avec des milliers de kits alimentaires. La distribution s'est faite samedi dernier.

C'est à travers un geste symbolique que le maire de la commune de Mbour a montré son soutien aux populations vulnérables, dans le cadre des fêtes religieuses chrétienne et musulmane qui coïncident presque.

En effet, l'édile de la Petite Côte a distribué plus de 3 000 kits alimentaires composés de riz, d'huile et de sucre. Quarante-deux chefs de quartier ont été servis, en plus des daaras de la commune et les différentes paroisses qui sont dans la ville.

Selon Cheikh Issa Sall, ‘’c’est normal pour nous que la commune se mette aux côtés des populations, en ces temps de jeûne, aussi bien pour les musulmans que les chrétiens. Nous avons donc acheté du sucre, du riz et de l’huile pour soutenir les maîtres coraniques, les délégués de quartier, mais également les trois paroisses qui vont célébrer les fêtes de Pâques’’.

Sur cette lancée, le maire de Mbour explique : ‘’C’est un geste que nous devons perpétuer en le renforçant, parce que nous sommes dans une période très propice à tout ce qui touche au social, à la solidarité, à l’entraide. Nous savons également que ce sont des périodes pendant lesquelles les parents font face à des dépenses exorbitantes. La mairie ne peut donc pas rester indifférente.’’

Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance face à ce geste. Dans ce sens, le curé Jean-Marie Sène a porté la parole des trois paroisses de la commune de Mbour que sont Saint-André, Sainte-Marthe et la nouvelle fondation Sainte-Elisabeth. Pour lui, ce geste est arrivé au ‘’bon moment. Si l’on sait que parmi nous, il y a des gens qui auraient des difficultés pour célébrer la fête de Pâques, avec cet appui, ces familles sont soulagées’’.

Pour l’imam Massar Mbaye basé au quartier Grand-Mbour, ‘’le maire se positionne en père des daaras et veut atténuer les souffrances, comme pour les autres secteurs de la vie dans la commune. Il a d’ailleurs mis en place un programme sur lequel nous travaillons et dont les résultats seront visibles bientôt. Les talibés ont l’habitude d’aller à la quête de nourriture auprès des familles pour le déjeuner et le dîner. Mais maintenant, ils ne peuvent plus le faire avec le ramadan. Cet appui est donc le bienvenu pour nous et s’inscrit dans la continuité de ses actions en faveur des daaras’’.

