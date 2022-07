Pèlerinage a la Mecque

L'affaire opposant l’agence de voyages Conciergerie et des candidats au grand pèlerinage de La Mecque se règle à l'amiable. Un accord a finalement été trouvé, hier, après des heures de discussions intenses. Le directeur de l'agence, I. O. Diallo, a remis à chacune des victimes un chèque de deux millions. Le reste de l'argent leur sera remis au plus tard le 5 août prochain. Monsieur Diallo est animé d’une bonne foi, mais il manque d'expérience dans le domaine du pèlerinage à La Mecque. Si l’agence de voyages Conciergerie n’est pas agrémentée pour le pèlerinage 2022, elle a une personnalité juridique dans le secteur. ‘’La société existe depuis 15 ans. C'était une entreprise individuelle devenue une société SA. I. O. Diallo avait une bonne intention.

Il n'a jamais fui, contrairement à ce que disent certains. Depuis lors, il est resté en contact avec ses clients. Il répond toujours aux appels’’, a indiqué Maître Abdy Nar Ndiaye, avocat à la cour. Le conseil juridique évoque, pour dédouaner son client, les mesures prises par les autorités saoudiennes cette année dont la restructuration du nombre de pèlerins. ‘’Les visas sont authentiques. C'est pour cela que 15 personnes ont pu prendre le vol’’, a-t-il poursuivi. Auparavant, les victimes exigeaient qu’on leur paye sur le champ la totalité de leur argent, ni plus ni moins. ‘’Les candidats au pèlerinage sont victimes de la société Conciergerie. C’est la vérité. Depuis le début, on a été dans une nébuleuse. Certains ont donné plus de 3 millions F CFA d’autres 4 millions voire 5 millions F CFA. Actuellement, personne d’entre nous ne devrait être là.

Monsieur Diallo n’a pas respecté ses obligations. Maintenant, il ne peut pas réparer le préjudice moral, mais il n’a qu’à nous payer notre argent tout de suite’’, avait réclamé un porte-parole des candidats au grand pèlerinage. ‘’L’argent est dans le circuit. O. Diallo avait déjà fait des réservations d'hôtel et autres pour les pèlerins. Mais puisque beaucoup n’ont pas pu prendre le vol, il fera tout pour récupérer l’argent. Et vous serez tous payés’’, a expliqué Me Ndiaye.