Le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL) a pris part hier à la conférence organisée par le Groupe Sup de Co dans ses locaux à Dakar. Cette dernière avait pour thème : « Pétrole et gaz au Sénégal : Quelles perspectives pour le secteur privé national ? ». Elle a été animée par M. Mor Ndiaye MBAYE, secrétaire technique du CNSCL.

D’après un communiqué parvenu à EnQuête, ‘’le CNSCL constitue le point névralgique d’une mise en œuvre efficace et effective de la politique de contenu local élaborée par l’État du Sénégal dont l’objectif est d’atteindre 50% de contenu local en 2030. Il élabore des lignes directrices à caractère obligatoire relatives au contenu local notamment, et de manière non limitative, les emplois locaux, l’utilisation des biens et services locaux, les capitaux locaux, le transfert de technologie et de savoir -faire.

Le CNSCL s’assure du respect de l’intégralité des mesures auxquelles sont assujetties les entreprises intervenant directement ou indirectement dans le secteur des hydrocarbures’’. En outre, Mor Ndiaye Mbaye a déclaré que ‘’la conférence du jour permet de partager les opportunités qu’offrent le pétrole et le gaz, notamment en matière de Contenu Local, avec des jeunes en formation, futurs managers de haut niveau ».