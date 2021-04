Annoncé sur le départ en décembre dernier, après une première partie de saison décevante, Idrissa Gana Guèye renaît de ses cendres, tel un phénix. Le Sénégalais a été déterminant dans la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des champions. Sa prestation XXL en quarts de finale, aussi bien au match aller qu’au retour contre le Bayern, fait que la planète foot est à ses pieds.

Il y a juste deux mois, le milieu de terrain sénégalais du PSG avait perdu sa place de titulaire au club francilien. Il était même annoncé sur la liste des joueurs sur le départ, lors du mercato hivernal. Mais ce Gana Guèye fébrile et critiqué a laissé place à un nouveau Gana en jambes et patron de l’entrejeu parisien, en l’absence de Verratti. Il a livré des matchs à la hauteur de la Ligue des champions, en quarts de finale de cette compétition. Le milieu sénégalais a été déterminant dans cette qualification de son équipe.

Suffisant pour susciter l’admiration de son entraîneur Mauricio Pochettino. Le technicien argentin a été élogieux envers lui et a salué sa prestation, à la fin du match, mardi dernier, contre les champions d’Europe en titre. “Quand Idrissa est sorti du terrain, je lui ai dit : t’as été une machine. C’est une machine”, a-t-il lancé en conférence de presse.

Comme son prédécesseur Thomas Tuchel, qui avait aussi une grande admiration pour Guèye, Pochettino a misé sur le milieu de terrain sénégalais pour mettre en place sa stratégie défensive, face à l’armada offensive du Bayern Munich. Une stratégie qui a finalement payé, au vu du résultat du match et de la prestation du joueur.

Pourtant, certains observateurs voyaient le Sénégalais relégué sur le banc, avec l’arrivée de Pochettino qui semblait être plus tourné vers un milieu composé de Verratti et Paredes. Démarché par Newcastle en février dernier, Guèye a décidé de poursuivre l’aventure parisienne. Profitant des absences simultanées de ses compères de l’entrejeu, il a su saisir sa chance, gagner des points, progressivement, jusqu’à s’imposer en vrai patron du milieu du PSG. Le Lion a été dans tous les bons coups, lors de la dernière sortie de son équipe, même s’il a perdu quelques ballons qui auraient pu gâcher sa performance de cette soirée européenne.

D’ailleurs, il a été élu Homme du match par Foot mercato. L’international sénégalais de 31 ans a aussi été noté 8,5 par la rédaction de FM. De plus, sa performance lui a valu une vague de réactions positives sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il a même été comparé à Ngolo Kanté par Alain Giresse.

En septembre 2019, le milieu de terrain avait aussi réussi une performance similaire, lors de la victoire des Parisiens devant le Real Madrid (3-0) en matches de poule. Des faits qui pourraient faire penser que Guèye est taillé pour la Ligue des champions.

Mais, à y regarder de près, Idrissa Gana est beaucoup mieux, depuis quelques semaines. Sa prestation de mardi est dans la droite ligne de celles des derniers matchs disputés avec le PSG. Il est de notoriété publique que le nouveau staff mené par Pochettino s’est évertué à remettre l’effectif d’aplomb, avec un travail physique intense qui a régénéré l’effectif. Il est clair que cela a fait beaucoup de bien à Gana qui a retrouvé des cannes et a gagné en confiance. Il se présente de plus en plus comme un dépositaire du jeu, prend de plus en plus de risques et joue vers l’avant. Ce qu’il ne faisait pas, à son arrivée, au grand dam des observateurs et consultants.

Mais surtout, il jouit de la confiance de son coach qui pourrait de le maintenir dans le onze de départ, malgré le retour de Verratti qui s’était blessé, avant de choper la Covid-19, une seconde fois. On voit mal comment Pochettino pourrait se passer de ses services, pour les grandes échéances qui attendent le PSG, cette fin de saison.

L’ancien Lillois est arrivé en provenance d’Everton, l’été dernier, pour 32 millions d’euros. Il lui reste, cependant, à rééditer ces performances en équipe nationale du Sénégal où ses dernières prestations n’ont pas charmé le public sénégalais.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)