La délégation de l'honorable député du département de Koungheul a présenté sa contribution au pôle mobilisation et parrainage pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Sous la direction d'Abdoulaye Saydou Sow, délégué régional, l'équipe de la députée Fanta Sall, représentée par Mamadou Diop, a déposé un total de 7 790 parrains. Ils ont souligné que cette collecte a été rendue possible grâce à l'engagement et à la détermination des jeunes et des femmes qui soutiennent la députée et qui ont toujours travaillé pour le succès de la coalition BBY dans le Bambouck.

"Mon équipe de collecte s'est rendue auprès du délégué régional, le ministre Abdoulaye Sow, pour remettre les 7 790 signatures que nous avons recueillies au niveau départemental en faveur de notre candidat Amadou Ba'', a déclaré Fanta Sall. Qui confie : "La collecte des signatures s'est déroulée de manière exemplaire et ce nombre record témoigne de l'estime que la population du département me porte." Un autre lot de parrainages est attendu avant la clôture de la collecte de parrains prévue ce 27 novembre.