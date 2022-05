C’est une information qui en a désarçonné plus d’un hier. La Coalition Wallu Senegaal en alliance stratégique avec Yewwi Askan Wi va devoir passer au second tour pour le contrôle des parrainages. Au premier tour, la coalition dirigée par Me Abdoulaye Wade qui a déposé le maximum de signatures autorisées s’est vu recaler pour divers motifs. Sur les plus de 55 000 signatures déposées, seules 30 356 sont validées, soit plus de 20 000 parrainages rejetés. Dans ce lot, 5 961 constituent des cas de doublons susceptibles d’être régularisés ; 19 005 pour d’autres motifs.

En fait, parmi les cas de rejet prévus par la loi électorale, il y a les doublons externes, l’absence du discriminant, ainsi que l’absence du parrain du fichier électoral. Si les deux derniers ne sont pas susceptibles de régularisation, le premier manquement offre une possibilité de régularisation, puisqu’indépendant de la volonté du candidat. Autrement dit, pour le second tour, le PDS a l’obligation de présenter 4 224 parrains valides sur les 5 961 signatures à régulariser. Autrement dit, jusqu’à 1 737 rejets, elle peut passer. Mais au-delà, les carottes sont cuites pour elle. Ce qui serait lourde de conséquence pour l’alliance formée avec Yewwi, si l’on sait que cette dernière avait renoncé à se présenter dans environ 20 départements au profit de Wallu.

Il faut aussi souligner que les amis de Wade ont 48 heures pour régulariser le gap de parrains. Ce sera leur dernière chance. En cas de nouveaux doublons, ils ne pourront les changer, même s’ils en ont un stock de disponibles.