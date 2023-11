Parrainage citoyen

Les remises de parrainages se poursuivent à Benno Bokk Yaakaar. À quelques encablures de la fin de ce processus, c'est le coordinateur du mouvement Nieup qui est passé à la caisse, ce lundi. “Quand nous avions entamé le processus, notre objectif était d'atteindre la barre des 10 000 signatures. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que ce but a été très largement dépassé.

Notre mouvement a pu dégoter 28 353 parrains à travers tout le pays. Et rien qu'à Dakar qui constitue notre fief en quelque sorte, plus de 10 000 personnes ont parrainé le candidat Amadou Ba”, a affirmé le coordonnateur de Nieup, Khadim Dia.

“Après ces chiffres qui nous valent beaucoup de satisfaction, poursuit M. Dia, place maintenant à la dernière ligne droite. Nous devons désormais nous atteler à la fidélisation de tous ses adhérents dans l'optique du rendez-vous du 25 février. Pour ce faire, nous devons encore davantage occuper le terrain, aller à la rencontre de nos concitoyens, leur parler de notre candidat et de cette continuité qu'il représente, de son programme, etc. À notre niveau, dans la commune Fann-Point E-Amitié, nous tiendrons des animations hebdomadaires pour garder le contact avec nos militants et sympathisants”. Dans la même veine, Khadim Dia a fait une annonce inhérente à “l'investiture du candidat Amadou Ba”. Selon lui, cet événement devrait se tenir le “23 décembre prochain”.

...Le délégué régional de Dakar des parrainages, venu prendre part à cette remise solennelle, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de du coordonnateur du mouvement Nieup. “Khadim est un exemple de respect des principes et des règles ; un modèle de la discipline de parti. Son état d'esprit est à saluer au-delà de l'énorme travail qu'il a abattu dans cette étape des parrainages. Tout cela pour vous dire que nous devons cultiver l'unité au sein de notre coalition pour nous assurer une victoire au premier tour le soir du 25 février”, a commenté l'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr.

L'honorable député et par ailleurs délégué national du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakaar n'a pas aussi manqué à l'appel. Après avoir magnifié la salutaire contribution de Khadim Dia, Abdoulaye Diagne s'est adonné à remobilisation des troupes. “Plus de 20 000 parrains, il faut vraiment le faire pour un mouvement né il y a à peine six mois. Mais comme l'a bien rappelé notre camarade le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ces signatures doivent se matérialiser en bulletins de vote le jour du scrutin. Si nous y arrivons, Dakar sera à nous comme ce fut le cas en 2017 et en 2019, respectivement lors des élections législatives et présidentielle”.