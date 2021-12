L’historique de l’équipe nationale du Sénégal de football fait l’objet d’un livre intitulé ‘‘Sénégal - La saga de l’équipe nationale de football’’. Dans cet ouvrage paru aux éditions L’Harmattan-Sénégal, le journaliste sportif et formateur, Mamadou Koumé, revisite les faits saillants qui ont marqué la sélection nationale de 1961, année du premier match officiel des Lions, jusqu’à nos jours.

L’équipe nationale du Sénégal de football est aujourd’hui l’une des sélections africaines les plus en vue. Pourtant, un pan important de son histoire, notamment celui allant de la proclamation de la République du Sénégal à la fin des années 1990, est méconnu des Sénégalais et même des journalistes sportifs, notamment les plus jeunes. C’est pour corriger cette lacune que le journaliste et formateur Mamadou Koumé s’est employé à établir la trajectoire de la sélection nationale.

‘’Ça, c’est notre contribution, parce que les journalistes ont parfois des problèmes quand il s’agit de parler des anciens joueurs. Ce livre est un document’’, déclare le Dr Koumé hier, lors de la présentation de l’ouvrage à la presse sportive.

Selon l’auteur de ‘‘Sénégal - La saga de l’équipe nationale de football’’, paru aux éditions L’Harmattan-Sénégal, le ‘’premier match officiel de l’équipe nationale du Sénégal date du 5 novembre 1961 à Bathurst (l’actuel Banjul) contre la Gambie’’. Dans ce livre, qui a nécessité ‘’trois ans’’ de recherche et de rédaction, l’ancien directeur des études au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) indique que le ‘’cœur’’ du travail repose sur ‘’la composition des équipes depuis 1961. De 1961 à la fin 1999, c’est une période où il était difficile d’avoir des informations sur l’équipe nationale, parce qu’il n’y avait pas Internet’’. Ce travail de recherche permet, dit-il, d’avoir la composition des équipes, donc ‘’de savoir ceux qui ont marqué des buts et le nombre de rencontres jouées par chaque joueur. Ce qui n’existait pas, parce que la fédération de football ne l’avait pas, les journalistes non plus’’.

Toujours dans le souci de mieux faire connaitre les différentes équipes du Sénégal avant les années 2000, l’ancien directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS) consacre dans son ouvrage une centaine de profils pour mettre en exergue les anciennes gloires qui ont marqué l’épopée des Lions durant cette période. ‘’On a essayé de parler des joueurs des années 1960, 1970 et 1980 qui ne sont pas connus par les plus jeunes. Par exemple, les joueurs qui ont joué les Jeux de l’Amitié de 1963, ils entendent leurs noms, mais ne les connaissent pas’’.

Les rapports entre la politique et l’équipe nationale sont également abordés dans ce livre. Mamadou Koumé met en évidence la relation entretenue avec la sélection nationale de football par les différents chefs d’Etat sénégalais, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

D’ailleurs, le président Sall a préfacé le livre. ‘’Ce sont des présidents qui aiment la sélection nationale’’, soutient-il.

En couverture de ce livre de 260 pages, il y a la photo de Sadio Mané. Selon l’ancien reporter sportif au quotidien national ‘’Le Soleil’’, ce choix est dicté par le fait que l’attaquant de Liverpool est ‘’parmi sa génération, notre ambassadeur au football. Aujourd’hui, c’est le plus connu des internationaux sénégalais’’. Mais l’auteur explique que Mané partage la couverture avec ‘’les trois équipes, en première page, qui ont eu des résultats importants. C’est l’équipe de 1963, celle de 2002 qui a atteint les quarts de finale du Mondial et celle de 2018 qui s’est qualifiée à la Coupe du monde pour la deuxième fois’’.

LOUIS GEORGES DIATTA