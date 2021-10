La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté sera célébrée ce samedi 16 octobre 2021. A cet effet, Caritas Sénégal et l’association Alternatives citoyennes Andou Nawlé ont annoncé l’organisation d’un panel, à la Pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina, derrière l’hôpital Abass Ndao, à partir de 10 h, sur le thème ‘’Déconstruire la pauvreté par la promotion d’une société juste et solidaire’’.

Sous la présidence de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Aïssata Tall Sall, la discussion verra l’intervention de spécialistes des questions d’économie et d’éducation, et de membres du gouvernement du Sénégal à travers les ministères des Finances, de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, de la Santé et de l’Action, de l’Économie et du Plan ; de l’Agriculture et de l’Équipement rural et la Direction de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

Des organisations internationales non gouvernementales seront également présentes, comme le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), le Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap), le Fonds des Nations Unies pour l’éducation (Unicef), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds international de développement agricole (Fida) ainsi que la presse nationale et internationale.

Tout ce beau monde s’attèlera, dans le cadre de ce panel, d’abord, à décrire les manifestations de la pauvreté dans des secteurs sociaux de base pour favoriser la compréhension de ses conséquences sur l’accès à l’éducation, à l’alimentation et aux services et soins de santé. Il permettra, ensuite, d’examiner les conditions et limites de validité des politiques, stratégies et pratiques de lutte contre la pauvreté au Sénégal, en vue d’analyser les avancées, les insuffisances et les limites, et d’impulser un débat citoyen ouvert sur les exigences et axes d’intervention de l’audit social et de sa déconstruction.