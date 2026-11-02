Publié le 2 Nov 2026 - 18:32
SOMMET DE DAKAR SUR LE SPORT

Des officiels plaident pour l’investissement dans la jeunesse

 

Des dirigeants et officiels de plusieurs ont souligné, samedi, à Dakar, le rôle du sport, de l’éducation et des investissements dans l’autonomisation des jeunes et le développement durable, lors de la deuxième édition du Sommet Sport et Développement durable. ‘’Il n’y a pas de meilleur investissement que celui fait pour la jeunesse”, a déclaré le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, insistant sur la nécessité de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances et de développer leurs capacités créatives. ​Il a également évoqué la création en Mauritanie d’un département ministériel consacré à l’autonomisation de la jeunesse.

​Le prince Albert II de Monaco a, pour sa part, souligné l’importance d’intégrer le sport dans les programmes éducatifs. ‘’On ne peut pas aider la jeunesse à se dépasser et à envisager un avenir si le sport ne fait pas partie d’un programme éducatif”, a-t-il affirmé, estimant que les valeurs sportives peuvent contribuer à “bâtir un monde meilleur”.

​De son côté, le directeur général de la Société financière internationale (IFC), Makhtar Diop, a mis l’accent sur le financement des infrastructures sportives et scolaires, annonçant notamment un investissement de 50 millions de dollars (environ 30 milliards de francs CFA) dans un fonds destiné aux infrastructures sportives en Afrique. ​Il a également évoqué des projets de construction de stades de taille moyenne au Kenya, au Nigeria et au Ghana, ainsi que des perspectives de financement d’équipements scolaires et sportifs de proximité au Sénégal. “Le sport, ce n’est pas seulement créer des champions”, a-t-il déclaré, plaidant pour des mécanismes de financement et d’accompagnement permettant aux sportifs de se reconvertir dans l’entrepreneuriat.

​La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a exprimé, en ce qui la concerne, sa satisfaction quant à l’organisation de ce sommet. “Je suis extrêmement fière que nous soyons ici, sur le continent africain, pour la première fois. Ces Jeux laisseront un héritage à la jeunesse africaine et montreront au monde notre capacité à organiser un événement olympique”, a-t-elle soutenu.

​Selon Mme Coventry, les athlètes et membres des délégations présents au Village olympique apprécient l’accueil, la chaleur et la qualité de la restauration. ​”Je remercie le président Bassirou Diomaye Faye et le comité d’organisation pour leur engagement en faveur de la réussite de ces Jeux, pour le Sénégal et pour l’Afrique”, a-t-elle ajouté.

​Organisée autour du thème “Sport et Développement : de l’élan olympique à un héritage durable”, cette deuxième édition du sommet porte sur le financement du sport, les retombées des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et les opportunités économiques et sociales qu’ils peuvent offrir à la jeunesse africaine.

APS

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economie
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