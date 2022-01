Alors que les résultats provisoires de la Commission départementale de recensement des votes du département de Pikine ne sont pas encore connus, il y a déjà de l’électricité dans l’air à Pikine-Nord. Selon le candidat de la coalition Rewum Ngor, le maitre sortant qui crie partout victoire est en train de faire une bataille psychologique.

Selon Lamine Guèye, puisqu’aucun résultat n’est encore disponible de façon officielle, ils ne vont encore intenter aucune action judiciaire. Mais une fois fait, ils vont l’attaquer, d’une part, pour les délits de faux et usage de faux, car ils ont des preuves que le maire sortant avait retenu des cartes d’identité au moment où il en confectionnait d’autres pour ses militants. D’autre part, ils vont l’amener à la cour d’appel.

‘’Maintenant, il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde, d’ici que la cour d’appel vide son recours quand nous allons le déposer : nous n’allons plus laisser le terrain au maire sortant. On ne lui permet plus de faire des caravanes, des meetings et encore moins des mouvements de foule. La seule chose qu’on lui autorise est de recevoir des personnes, s’il y a décès. Il a tout fait pour me barrer la route, en vain. Son marabout lui avait promis que je ne serais pas candidat, ce qui a été le cas.

Il ne cesse de jeter des potions magiques chez moi, mais il ne peut rien contre moi. Il doit savoir que le peuple de cette commune est avec moi. Nous nous inquiétons aussi du fait que toutes les tendances sont claires dans les autres communes sauf chez nous. Nous savons ce qu’il prépare, mais il va nous trouver sur son chemin. Cette commune, nous l’avons gagnée, donc on ne va laisser personne nous la chiper’’, a menacé M. Guèye hier lors d’un point de presse.