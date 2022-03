Un CRD, qui avait pour objectif d’identifier les urgences du département de Pikine et de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations, s’est tenu hier. Il entre dans le cadre du Plan spécial d’aménagement et de développement du département de Pikine.

Différentes couches de la population de Pikine ont pris part, hier, à un comité régional de développement (CRD) spécial sur le Plan spécial d’aménagement et de développement du département de Pikine (PSA2DP). L’objectif du CRD est d’identifier les urgences du département et de proposer des solutions pragmatiques à apporter, face aux aspirations des populations. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a soutenu que, lors du Conseil des ministres du mercredi 9 mars dernier, le président de la République lui a demandé de lui proposer, d’ici fin mars, un Plan spécial d’aménagement et de développement du département de Pikine.

Cette décision, renseigne Oumar Guèye, fait suite aux échanges que Macky Sall a eus le samedi 5 mars dernier avec des populations du département de Pikine sur les urgences de la localité et les solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations et requêtes légitimes des citoyens résidents.

Ce CRD spécial, poursuit le ministre, revêt une importance capitale, dans la mesure où, c’est un moment privilégié d’écoute et de dialogue avec l’ensemble des familles d’acteurs en charge des questions de développement au niveau départemental, pour une meilleure prise en compte des préoccupations, des besoins et ressentis des citoyens. Ce sera également l’occasion de bâtir, dans le cadre d’un dialogue constructif avec les populations et les forces vives de la gouvernance publique, les axes stratégiques du futur Plan spécial d’aménagement et de développement du département.

Axes stratégiques qui devront aller dans le sens de poursuivre les efforts d’amélioration du cadre de vie des populations pikinoises, d’améliorer les aménagements urbains des quartiers en renforçant le désenclavement et la valorisation économique de cette zone stratégique, d’accentuer l’information adéquate et l’accompagnement efficace des cibles jeunes dans le cadre de la mise en œuvre optimale de l’ensemble des composantes (recrutements, formation et financements) du programme "Xëyu Ndaw Ñi", d’accélérer le Programme de transformation et de modernisation du secteur informel, pour une meilleure employabilité des femmes et des jeunes, de simplifier et d’intensifier les procédures et modalités de financement des projets et activités.

"Ce plan a permis d’analyser les problèmes du département de Pikine sous divers angles, notamment l’environnement et les ressources naturelles, les dynamiques démographiques et spatiales, le développement humain et les dynamiques économiques. Ces analyses montrent que ce département occupe une place importante dans l’économie du pays. Pikine est le premier département industriel du Sénégal, le deuxième dans l’artisanat et dans les bâtiments et travaux publics. Cela confirme le rôle du département comme second centre de services après celui de Dakar. Pikine regorge de potentialités en ressources naturelles, avec la présence d’une façade maritime dans la partie Sud (Thiaroye-sur-Mer et Mbao), l’existence d’une forêt classée (forêt de Mbao), la présence des Niayes, notamment. Cependant, l’économie locale de Pikine, comme partout ailleurs, a été très éprouvée par la pandémie de Covid-19", a soutenu le ministre.

Les doléances de Timbo

Ainsi, pour favoriser un développement harmonieux et durable, selon M. Guèye, le département de Pikine doit surmonter un ensemble de contraintes, notamment les risques environnementaux liés à l’érosion côtière, aux inondations, les difficultés d’accès aux services sociaux de base, le faible emploi des jeunes, l’urbanisation irrégulière. L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan spécial permettront, sans nul doute, d’organiser le territoire de Pikine de façon intelligente et de relancer l’économie du département à travers les secteurs porteurs.

Lors de cette rencontre, par ailleurs, le chef de l'Etat a appelé au téléphone le ministre pour constater le déroulement des travaux.

Pour sa part, le maire de la ville a aussi profité de cette occasion pour exposer les doléances de la ville qu'il dirige. Abdoulaye Thimbo souhaite que Pikine soit équipée à la hauteur de la ville moderne qu’elle doit être. Cela devrait passer par la structuration et la régularisation foncière de certaines communes, la construction et l'équipement d'un méga parc artisanal, la densification de la carte sanitaire, le relèvement du plateau technique médical et l’appui aux couches sociales vulnérables.

Il souhaite aussi la promotion à la participation citoyenne, la facilitation de la mobilité urbaine, la construction et l'équipement d'une salle de fêtes ou d'un théâtre de verdure, d'un centre des cultures urbaines.

CHEIKH THIAM