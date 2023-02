Hier, c'était au tour de la voix sénégalaise la plus autorisée de se prononcer au sujet de la polémique sur le Train express régional, suite à la récente publication du ''Figaro''.

Macky Sall ne digère pas la polémique née de la publication du journal français ‘'Le Figaro'', qui a attribué la propriété du Train express régional (TER) à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). ''Je vois une polémique surprenante sur le TER, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal, qui a recruté une compagnie (SNCF) rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale les passagers de ce train'', précise M. Sall.

Le chef de l’État sénégalais présidait, hier, la cérémonie d'ouverture du 2e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

Il ajoute : ''Qu’on revienne toujours sur des polémiques sans lendemain, ça aussi, c’est, quelque part, ce qui freine l’Afrique. L’autoflagellation permanente.''

Pour le président en exercice de l'Union africaine (UA), il y a des individus qui passent leur temps à dénigrer et peindre tout en noir, sans être objectifs. ''Quand on se bat pour le rayonnement de notre continent, il y a toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent'', déplore Macky Sall.

En effet, il se dit convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. ‘’Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de l'Afrique le plus beau continent du monde. Il faudrait que notre élite - et c'est là où le bât blesse en Afrique - soit engagée dans le projet du continent. Il y a des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. On est là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est continuer la marche en avant de notre continent'', conclut Macky Sall.