Pole des non-alignes

Il y a quelques jours, le Pôle des non-alignés (PNA) s’est réuni sous la présidence de son coordonnateur Déthié Faye. Ils ont, au cours de cette dernière, échangé sur la situation politique nationale. ‘’Au terme de débats riches et approfondis, le pôle regrette que l’actualité soit dominée par l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko et toutes ses implications qui installent le Sénégal dans un contexte politique porteur de graves menaces de remise en cause de la stabilité de notre pays’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’La bipolarisation de l’espace politique, les logiques de confrontation adoptées, la perception d’une justice non équitable sont autant de facteurs qui contribuent à maintenir et amplifier la tension pouvant conduire à des débordements regrettables’’, préviennent Déthié Fall et Cie. Encore que les Sénégalais n’ont pas besoin de cela, disent-ils en cette veille de la Présidentielle de 2024. Ils attendent plutôt ‘’des débats portant sur des offres de solution pour faire face aux fortes préoccupations liées à la vie chère, au chômage chronique, aux scandales à répétition, à la cohésion nationale, à l’impact de la production de pétrole et de gaz sur le quotidien des citoyens.

La crise de confiance notée rappelle l'espoir suscité par les conclusions des travaux de la Commission politique du dialogue national avec ses nombreux points de consensus dont la mise en œuvre aurait contribué, sans aucun doute, à l’anticipation des crises et à la décrispation de l’espace politique’’.

...Le Pôle des non-alignés invite le président de la République à prendre les initiatives pour l’application des consensus conformément à ses engagements. ‘’Le besoin de paix et de stabilité est exprimé par tous les segments de la population. Le dossier opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko a atteint une dimension telle qu’on ne peut pas faire l’économie d’une solution politique, quel que soit par ailleurs le verdict que la justice pourrait rendre’’.

Le PNA attire, une fois encore, l’attention des acteurs politiques sur les dangers qui guettent le pays. ‘’Le contexte politique marqué par des postures de radicalisation ne favorise pas la tenue d’une élection libre, démocratique et transparente en 2024. La situation préoccupante du pays commande la tenue de larges concertations sincères et inclusives entre toutes les forces vives de la nation, pour trouver des solutions politiques aux problèmes politiques qui se posent avec acuité.

Le Pôle des non-alignés invite toutes les forces vives de la nation à donner une suite favorable à cette proposition pour la consolidation de la démocratie et le renforcement de l’État de droit. Nul ne peut se prévaloir d’être au-dessus du Sénégal et des Sénégalais ; seule la République compte’’, font-ils remarquer.