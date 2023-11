Les éléments de la police de Kolda ont arrêté cinq personnes, dont un Guinéen, qui détenaient de faux billets de banque d’une valeur de 19 millions F CFA. Ils ont été déférés ce lundi après-midi au parquet.

Depuis quelques mois, les limiers de la région de Kolda arrêtent de plus en plus de gens détenant de faux billets de banque. Vendredi dernier, vers 17 h, au quartier Sinthiang Samba Coulibaly, dans la commune de Dioulacolon, la police a réussi une belle opération.

En effet, cinq individus ont été appréhendés dans une maison. Il s’agit de quatre Sénégalais et d’un Guinéen. ‘’Notre service a été informé de l’existence d’une bande qui s’active dans la fabrication de faux billets de banque. C’est ainsi que nous avons mené une mission de filature aux abords d’un hôtel. Sur place, nous avons interpellé un premier suspect. Après un interrogatoire corsé sur place, il a pu nous donner la localisation de ses acolytes. Surpris par nos éléments, ces derniers ont jeté quelque chose dans les toilettes, car ils étaient dans un appartement meublé avec une toilette intérieure’’, a expliqué le commissaire Lat Dior Sall.

La fouille corporelle des cinq personnes arrêtées a permis de découvrir une quantité de faux billets de banque. Le patron de la police urbaine de Kolda nous apprend qu’une ‘’importante saisie a été faite sur les lieux. Il y a des billets noirs, appelés faux billets qui peuvent être falsifiés et utilisés à d’autres fins. Il y a un paquet de dix millions, un autre de cinq millions, un troisième de deux millions et le quatrième de deux millions également de faux billets de banque. Ce qui fait un total de 19 millions de billets noirs’’, a-t-il expliqué.

Le commissaire Lat Dior Sall d’ajouter qu’il y avait également ‘’des billets de banque authentiques. Nous avons saisi une valeur de 1 780 000 F CFA en coupures de 10 000 F CFA. Et un important matériel saisi qui était destiné à la confection de faux billets de banque’’.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et usage de chanvre indien, falsification de billets de banque en cours légal, les cinq individus arrêtés ont été déférés au parquet, hier après-midi.

Ces pratiques devenues de plus en plus fréquentes portent un sacré coup à l’économie nationale et au système financier. Face à ce contexte, l’on se demande s’il ne faudrait pas corser les sanctions pour les rendre beaucoup plus dissuasives.

NFALY MANSALY