L’alliance entre le Rewmi d’Idrissa Seck et l’APR de Macky Sall est devenue une réalité dans la commune de Mbour. Les deux coordonnateurs communaux de ces formations se sont retrouvés, cette semaine, pour faire de cette vision de leurs mentors une réalité dans la capitale de la petite côte.

L’alliance entre le Rewmi de idrissa Seck et l’APR du Président Macky Sall est connu désormais sous l’appellation de « Mbourok soow » depuis la sortie du Président du CESE. Une entente décriée dans certaines localités qui ne voient pas la concrétisation de cette alliance chez les responsables locaux des 2 deux partis. A Mbour, ce n’est pas le cas. En effet, le Président du Conseil Départemental Saliou Samb, par ailleurs Coordonnateur de l’APR à Mbour, a réussi le coup avec le Coordonnateur Départemental de Rewmi, Elhadji Guèye. « Cette alliance constitue sans nul doute les prémices à la réunification de la majorité présidentielle en vue de préparer et de remporter les élections territoriales de 2022 », a fait savoir Saliou Samb, dans un communiqué qui nous est parvenu.

Dans ce sens, le Directeur Général de la SIRN explique : « le parti Rewmi et l’APR de la commune de Mbour ont décidé de matérialiser et de vulgariser cette union au niveau de la commune et se sont engagés à cheminer ensemble ». Selon la même note qui porte la signature des deux coordonnateurs communaux, cette union est en conformité « aux vœux de nos leaders, le Président Macky Sall et le Président Idrissa Seck, qui se sont donné la main dans l’intérêt du Sénégal ». Le Chef de l’Etat, soulignent les deux responsables, a exhorté « les responsables de ces deux partis, dans les autres département, à suivre ce bel exemple pour sauvegarder l’unité au sein de la majorité présidentielle ».

IDRISSA AMINATA NIANG