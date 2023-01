Maodo Saliou Hanne a écopé, hier, d’une peine de 1 mois d’emprisonnement ferme. Il est reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 13 jours. La partie civile est son ex-épouse.

Après avoir répudié son épouse Fatoumata Diallo depuis octobre 2020, Maodo Saliou Hanne ne parvient pas à l’oublier. Toujours amoureux de sa dulcinée, le chauffeur de camion n’hésite pas à lui faire des visites nocturnes. Celles-ci se soldent, tout le temps, soit par une dispute, soit par une bagarre. Mais lors de la dernière visite, la bagarre fut plus violente que les précédentes. Ayant reçu trois coups de couteau au niveau des fesses, la dame est allée trouver refuge au commissariat des Parcelles-Assainies. Sans tarder, les flics ont procédé à l’arrestation de Maodo Saliou Hanne qui a fait face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour répondre du délit de coups et blessures volontaires à conjointe.

Ayant pris la parole en premier, Fatoumata Diallo, très en colère, a raconté : ‘’Depuis notre séparation, il ne cesse de me mener la vie dure. Il vient chez moi tard dans la nuit et fait un tapage jusqu’à déranger les voisins. A chaque fois qu’il vient chez moi, il veut me forcer à avoir des rapports sexuels. Si je refuse, il me bat’’, s’est plainte la dame qui dit s’occuper toute seule de leur fille. ‘’La dernière fois, il a exagéré. Quand j’ai refusé de céder à sa demande, il a défoncé la porte de la chambre et a sauté sur moi. Je me suis débattue. Malheureusement, il m’a portée trois coups de couteau au niveau des fesses. N’eût été les voisins, il allait me tuer’’, a-t-elle raconté, malgré l’agitation du prévenu qui était pressé de prendre la parole.

Quand il a enfin eu l’occasion de donner sa version des faits, Maodo Saliou Hann a juré que la partie civile et lui sont toujours unis par les liens du mariage. ‘’Suite à une bagarre avec ma sœur, je lui ai demandé de prendre ses bagages et de sortir de la maison familiale. Je ne l’ai jamais frappée. Elle veut juste me calomnier’’, a-t-il démenti.

À l’en croire, s’il a tendance à s’énerver parfois, c’est à cause de ‘’l’infidélité’’ de celle qu’il considère toujours comme son épouse. ‘’Je suis descendu tard du boulot. Comme je n’étais pas loin de chez elle, j’ai décidé faire un saut là-bas. C’est ainsi que l’ai trouvée toute nue au lit avec un autre homme. C’est avec ce dernier que je me suis bagarré. Elle a pris la fuite, quand j’ai fait irruption dans la chambre’’, a relaté le prévenu qui renseigne que c’est lui qui paie la location pour la plaignante.

Cette dernière, spontanément, a crié : ‘’Ce n’est pas vrai ! Il ignore combien je paie. Il peine même à prendre en charge sa fille.’’

Pour ses intérêts civils, Fatoumata Diallo a réclamé la somme de 250 mille francs CFA qui constitue, pour elle, l’argent de la tontine que le prévenu a emporté.

À la suite du maître des poursuites qui a requis 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme contre Maodo Saliou Hann, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Finalement, celui-ci a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires. Il a écopé d’une peine de 1 mois d’emprisonnement ferme. Il est contraint d’allouer la somme de 250 mille francs CFA à la partie civile, en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO