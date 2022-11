Ibou Cissé doit être vraiment pommé pour oser voler, sans scrupule, le porte-monnaie d’une mendiante. Condamné à deux reprises pour divers délits, il s’est octroyé une nouvelle fois un ticket pour la citadelle du silence.

C’est au village artisanal de Soumbédioune que les faits se sont déroulés, le 3 novembre dernier. Pendant que le peuple retenait son souffle, à cause de l’audition d’Ousmane Sonko, Ibou Cissé, lui, avait jeté son dévolu sur l’aumône collectée par Ndèye Dieynaba Ba. Mendiante depuis 40 ans, la dame, qui avait essuyé injures et menaces, quand elle avait désigné Ibou comme étant son voleur, a déclaré : ‘’Je mettais tout mon argent dans le sac que j'accrochais à mon fauteuil roulant. Le jour des faits, j'avais 29 mille francs dans ma pochette. J'y ai défalqué 10 mille francs. Quelques minutes après, j'ai introduit ma main dans le sac pour prendre ma radio. C'est là que je me suis rendu compte de la disparition de la pochette. Comme il était assis derrière moi, je l'ai interpellé, en le suppliant de me rendre mes documents et de prendre l'argent. Mais, il m'a injuriée et taxée de prostituée et de sorcière.’’

A l’en croire, son frère, qui était avec elle, avait voulu en découdre avec Ibou. ‘’J’ai supplié mon frère de laisser tomber. Ce sont les éléments qui avaient interpellé les gardes du corps de Sonko qui sont tombés sur la scène, avant de l'embarquer. Une fois au commissariat central, on m'a dit de porter plainte’’, a-t-elle expliqué.

Des allégations contestées par le comparant qui dénonce une cabale contre sa personne. ‘’Je partais tous les jours là-bas pour y gagner ma vie. C'est une jeune fille du nom de Mamita qui m'a dit qu'un individu est en train de comploter contre moi. Et son plan consistait à demander à une femme de m'accuser de vol. Par la suite, la partie civile m'a accusé à tort d'avoir subtilisé son sac en plein centre-ville’’, a-t-il tenté de se défendre.

Étant formelle sur ses accusations, la plaignante qui a, depuis le début, imploré Ibou de lui rendre ses documents, a réitéré sa demande à la barre. ‘’Je ne demande rien. Je veux qu'il me restitue les documents administratifs qui se trouvaient dans le portefeuille’’, a-t-elle murmuré.

Le substitut du procureur de la République a, pour sa part, requis l’application de la loi pénale.

Ainsi, malgré ses dénégations, Ibou Cissé retourne une troisième fois en prison. Reconnu coupable du délit de vol, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement ferme.

MAGUETTE NDAO