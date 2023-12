Look'art Production a lancé, hier, la première édition du programme "Werul Ma Weru". Le couple Loucar l’a initié pour mettre en place un guichet unique, facilitateur d'accès des entrepreneurs à l'information, à la formation, au financement et pour contribuer à la lutte contre l'émigration irrégulière.

Pour faciliter l'accès à l'information, à la formation et au financement des jeunes entrepreneurs, le couple Loucar a lancé, hier, la première édition du programme "Werul Ma Weru". Il a mis en œuvre ce projet pour contribuer à la lutte contre l'émigration irrégulière et participer au maintien et à la réussite des jeunes ici au Sénégal.

D'après la directrice de Loucar'art Production, Gnagna Kambel Dieng Loucar, ils ont étudié et pensé à ce programme, il y a de cela cinq ans. "Nous avons constaté que nos fans sont de jeunes entrepreneurs, mais n'avaient pas beaucoup d'aide. Nous avions envie de les aider, mais nous n'avions pas les moyens de le faire. Nous avons ainsi pensé à un programme qui ferait appel à beaucoup de partenaires qui vont les aider à se structurer d'abord, vu que la plupart d'entre eux sont dans l'informel. Ensuite, les aider financièrement", explique-t-elle.

Selon Mme Loucar, ce programme vise également à favoriser les interactions entre les entrepreneurs et les acteurs clés, en couvrant différents aspects de l'entrepreneuriat. Une cinquantaine de jeunes entrepreneurs seront formés, accompagnés durant toute l'année 2024. "Nous avons voulu créer un système de parrainage et de marrainage au cours de cette première cohorte, c'est-à-dire que ce qui ont réussi doivent aider les débutants", a indiqué la directrice générale de Loucar'art Production.

"Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, participer à la vie quotidienne, aider les jeunes à mieux s'insérer dans l'entrepreneuriat, parce qu’il est très difficile de créer des emplois, mais l'entrepreneuriat est une porte, surtout pour aider nos fans à se structurer, créer des emplois et devenir des leaders". Ils ont pris en compte la territorialisation et comptent ainsi investir toutes les régions du Sénégal pour toucher un plus grand nombre de jeunes.

Concernant le financement et la subvention des entrepreneurs, la coordinatrice nationale des Bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des potentiels migrants de retour à la Direction générale d'Appuis aux Sénégalais de l'extérieur, Maguette Seck, a souligné : "Si on subventionne des personnes qui ne sont pas formées ni formalisées et qui s'activent dans l'informel, il n'y aura pas de résultats probants." D'ailleurs, à l'issue de ce programme, dit-elle, ces entrepreneurs seront formés en coaching, en communication, en développement personnel, entre autres, pour booster leurs projets. Lors de la cérémonie, tous les 50 jeunes entrepreneurs ont pris la parole pour revenir sur leur parcours entrepreneurial et de ce qui les a poussés à embrasser le chemin de l'entrepreneuriat.

FATIMA ZAHRA DIALLO