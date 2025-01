La cérémonie de présentation du recueil de poèmes, "Premiers Pas", écrit par l’auteure Soukeyna Kane, s’est tenue samedi dernier au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. En effet, ce recueil s'impose comme une œuvre littéraire riche et vibrante, avec une sélection de poèmes façonnés au fil des années passées entre l'Afrique et l'Occident par l’auteure.

La cérémonie de présentation et de dédicace s’est offert un parterre d'invités. Parmi lesquels des écrivains tels que Maguèye Touré, directeur de la Francophonie, Fatoumata Diallo Ba, écrivaine et d’autres amoureux des livres.

Ainsi, l’œuvre éditée par L’Harmattan est une poésie engagée pour la dignité et les valeurs. Autrement dit, à travers ce recueil, Soukeyna Kane s’engage dans un combat silencieux, mais puissant pour la dignité et les valeurs universelles. Ses poèmes portent la voix des citoyens qui rêvent même d'une société réconciliée.

D’après l’écrivain et critique Abdoulaye Racine Senghor, les ‘’Premiers pas’’ de Soukeyna sont des pas assurés. ‘’Ce que j'ai senti tout de suite, c'est que les premiers pas de Soukeyna sont des pas assurés. (…) Ce qu’on attend dans la poésie, c’est la manière de dire et la manière de lire, très poétique. Mais ce qui est important c’est que derrière, il y a la culture que cela transmet’’, explique le postfacier du recueil. ‘’Quand on lit le texte, on sent bien derrière tout ce que l'auteur porte dans le ventre’’, ajoute-t-il.

À côté, ‘’Premiers pas’’, c’est aussi l'ensemble de ce qu'elle a vécu en tant que musulmane, dans sa foi, et ce qu'elle a tiré de ses racines. Mais au-delà de ses racines, il y a du vécu. ‘’On voit ses racines profondes auxquelles elle est accrochée très, très fortement et au-delà de l'histoire qu'elle a écrite, il y a aussi tout ce qu'elle est’’, sourit la professeure de lettres Andrée Marie Diagne en soulignant que la poésie de l’auteur est souple et calme. ‘’’Premiers pas’’ est un pas de géant. Et comme tous ceux qui liront ce texte, j'ai été sensible à la vaste culture de l'auteur. À chaque vers, à chaque verset, à chaque texte, ce sont des clignotants qui s'allument’’, explique-t-elle. En outre pour elle, avec cette souplesse, le lecteur est en parfaite communion avec l'auteure parce que c’est à travers un petit sourire que l’on reconnait un beau vers. Soukeyna ne s’est pas contenté de dire, mais elle s’est donné, comme mission, de faire sentir, de toucher profondément, d’émouvoir.

Une structure thématique et un voyage personnel

‘’Premiers pas’’ propose une lecture structurée par thèmes. Elle offre ainsi au lecteur la liberté de choisir son point de départ. Dès les premières pages, l'auteure explore le thème de la renaissance, évoquant une introspection morale et citoyenne sur les sociétés africaines. Dans son poème intitulé "Le Nord", un texte qui rend hommage au héros de la révolution du Fouta, Thierno Souleymane Baal, et rappelle que bien avant la Révolution française, les terres africaines avaient proclamé leurs propres caractéristiques de liberté, d'égalité et de fraternité.

Un autre poème, intitulé ‘’A nos mères’’, pour rendre hommage au parcours des mères. Un autre poème intitulé ‘’Ave maria’’, dans lequel l’auteur commence son vers par ‘’Je vous salue Marie, pleine de grâces’’, pour faire parler la diversité. Les différents thèmes abordés sous divers angles veulent permettre à chacun de trouver sa place, homme comme femme, jeune comme adulte, chrétien comme musulman et bien d’autres. D’ailleurs, pour Soukeyna, ce recueil est aussi un hommage important, car, selon elle, ce sont les morts qui façonnent les vivants d'aujourd'hui. ‘’J'ai une pensée pieuse pour ceux qui nous ont précédés. Il y a une citation d'Éric-Emmanuel Schmitt qui dit : ‘Les morts sont les vivants qui nous ont faits ; ils seront les morts que nous en ferons. Que ferions-nous de nos morts ?’ Essaie de tirer de leur héritage les valeurs et les principes fondamentaux qui permettront à la jeune génération d'évoluer de manière positive’’, déclare-t-elle.

"Premiers Pas" est donc un cri d'espoir pour une Afrique en quête d'unité et d'épanouissement. Avec une plume sensible et engagée, l'auteure nous rappelle que le passé, aussi douloureux soit-il, peut être une terre fertile pour la renaissance et la réinvention. Soulignons que le recueil est aussi embelli par les illustrations de l’artiste peintre sénégalais Mahmoud Baaba Ly. Chaque section du livre est alors ouverte par une de ses créations.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE