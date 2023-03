La mouvance présidentielle a procédé, hier, au lancement officiel du Comité d'initiative au nom de la République et de la démocratie qui fait suite à la déclaration du 19 février 2023. L’initiative vise à préserver les institutions, la paix et la stabilité du Sénégal.

Depuis les événements de mars 2021, le pays semble plongé dans le chaos. Il n'y a plus d'intégrité. Le parti au pouvoir et l'opposition ne cessent de se jeter des piques. Pour préserver les institutions, la paix et la stabilité de notre pays face aux dérives, les membres de la mouvance présidentielle ont lancé officiellement, hier, le Comité d'initiative au nom de la République et de la démocratie.

En effet, ce comité met en exergue quatre énoncés majeurs : le respect des institutions, le respect de l'État de droit, le respect de la poursuite du dialogue politique et le respect des règles qui disqualifient toute forme de violence.

Car, depuis un certain temps, soutiennent les membres signataires du comité d'initiative, une activité de mensonges, d’intimidation à l’effet de croire que notre pays est dans une dictature est instaurée dans notre territoire. "Ce projet exprime l’engagement de patriotisme vis-à-vis de notre pays qui est actuellement en danger. Il est nécessaire que les patriotes de ce pays, qui ont foi dans la démocratie, dans la République, en l'avenir, ainsi que dans la paix et la stabilité institutionnelle, se lèvent contre ce monstre qui, de plus en plus, nous montre son projet de déstabilisation de notre cher pays", déclare Oumar Samb, membre du comité d'initiative.

Mieux, dit-il, l'objectif de leur rencontre est de constituer et de dresser un front qui défend la République et ses valeurs, la démocratie et ses valeurs, pour que "nous puissions tous léguer à nos enfants cette société de paix, de dialogue, de consultation que le Sénégal a toujours connue".

Fatoumata Niang Ba, un autre membre dudit comité, ajoute que le front est ouvert à tout le peuple sénégalais. Ainsi, elle signale que tous les signataires de ce communiqué ont toujours condamné unanimement les violences, mais surtout des violences liées à des intérêts personnels qui touchent à la stabilité de ce pays. "Ce comité d’initiative a été lancé uniquement pour préserver nos acquis, la jeunesse et les femmes qui sont les piliers de ce pays", martèle-t-elle.

Dans les jours à venir, poursuit-elle, "nous comptons organiser des panels pour conscientiser la population. Aller rencontrer les Sénégalais dans les régions de même que dans la diaspora".

Dans le même ordre d'idées, le premier vice-président de l’Unacois Jappo, Tamsir Niane, interpelle ses camarades et leur demande de conscientiser toute la population. Parce que, explique-t-il, la situation dans ce pays est devenue de plus en plus tendue, ces derniers temps. De telle sorte que, n’importe qui se lève un bon jour pour tenir un discours révoltant, tout en appelant la jeunesse à un soulèvement populaire. "L’Unacois, de par ma voix, est prête à mener le combat pour la stabilité et la bonne marche des institutions de ce pays", conclut-il.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)