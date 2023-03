Présidentielle 2024

La liste des candidats à l'élection présidentielle se rallonge. Le président du Mouvement Sénégal conscient (MSC), Aliou Lo, déclare qu’il sera dans les starting-blocks. Il entend être une voix pour les sans voix afin, dit-il, que ces derniers soient mieux éclairés et que leurs préoccupations soient véritablement prises en compte par les pouvoirs publics. Il compte œuvrer pour une démocratie ''plus ancrée et plus vécue collectivement''.

En effet, aux yeux d'Aliou Sow, au Sénégal, ''la démocratie est face à un handicap majeur qu’est la citoyenneté''. Officiellement, dit-il, les citoyens sont au cœur des différentes politiques publiques établies au niveau local et national, car ''elles sont élaborées dans leur intérêt par les gouvernants. Cependant, dans les faits, ils n’ont pas beaucoup, voire aucune influence sur ces politiques''.

Face à ces situations, M. Lo estime qu'il est urgent et important de repenser la citoyenneté et mettre au cœur des réflexions et actions publiques les citoyennes et citoyens ''Il se trouve cependant qu’au Sénégal, cette citoyenneté, surtout politique, au sens premier du terme, reste très faible'', déclare Aliou Lo. Dans cette optique, il invite les citoyens à prendre davantage connaissance de leurs droits pour pouvoir les revendiquer, mais aussi, et surtout, à prendre conscience de leurs devoirs. ‘’Toutes ces raisons l’auraient conduit à prendre langue et contact avec les Sénégalais, hommes et femmes, de diverses catégories socioprofessionnelles’’.