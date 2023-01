L'Alliance des forces de progrès lance les grandes manœuvres. En perspective de 2024, le parti, selon plusieurs sections, doit se repositionner sur l’échiquier politique, grâce à la candidature d’Alioune Sarr, Maire de la commune de Notto Diobass, à la prochaine Présidentielle.

L'Alliance des forces de progrès (AFP) s’apprête à tourner une grande page de son histoire, avec le retrait de son fondateur Moustapha Niasse qui a annoncé sa retraite, après avoir passé 10 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Ainsi, la bataille pour sa succession fait rage, au sein de la formation politique. Et l’un des enjeux sera la participation à la prochaine élection présidentielle.

Alors que le parti s’achemine vers un congrès décisif, des voix s’élèvent pour proposer la candidature de l’ancien ministre Alioune Sarr, maire de la commune de Notto Diobass.

"La mobilisation et la détermination des militants et responsables à la base de l’Alliance des forces de progrès, dirigée par Moustapha Niasse, ne faiblit pas autour de l’objectif de présenter un candidat progressiste à la Présidentielle de 2024", peut-on lire dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. La note de poursuivre : "Après Mbour, Kaolack, Foundiougne, Nioro, Guinguineo et Dakar, entre autres délégations de l’AFP, c’est au tour des démembrements progressistes de la France, du Gabon et de Guédiawaye, avec notamment Matar Kane de Sam Notaire, de prendre position pour exiger une candidature du parti à la Présidentielle, conformément aux délibérations antérieures, notamment en 2014 et en 2019 des instances de leur parti."

Ces progressistes en lice de la Présidentielle de 2024 disent avoir pris toutes les dispositions nécessaires en termes de mobilisation de leurs membres d'ici et d'ailleurs. D’ailleurs, renseigne-t-on, pour parvenir à leur objectif, un cadre dénommé Groupe de réflexion de l'AFP regroupant plus de 400 responsables à la base, a été mis en place. Cette initiative, poursuit-on, découle d'une demande des militants et responsables de l'AFP à la base qui ont réclamé la tenue d'un congrès libre et démocratique de leur parti.

Ils espèrent ainsi parvenir à une transition générationnelle à la tête du parti. Et leur favori n’est personne d’autre que l'ancien ministre du Commerce, du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr. ‘’La plupart des militants et responsables progressistes à la base en sont déjà venus à désigner le candidat du parti en 2024. Il s’agit d’Alioune Sarr, Maire de la commune de Notto Diobass’’, renseigne la note.

D’ailleurs, selon les confidences d’un responsable à la base, ‘’si l’AFP veut se repositionner, elle doit nécessairement se renouveler, si on sait que Moustapha Niasse ne peut plus être candidat. Constitutionnellement, à 75 ans révolus, on ne peut plus être candidat à l’élection présidentielle’’, dit-il.

Ainsi, ces différents démembrements de l’AFP estiment qu’il leur faut miser sur Alioune Sall, pour renforcer les chances de leur parti politique de disposer d'une plus grande représentation. "La jeune génération incarnée par Alioune Sarr porte valablement et légitimement cette relève pour l’AFP et au-delà, à savoir les partis qui se réclament du socialisme", dit-on. Aux yeux de ces militants progressistes, Alioune Sarr présente tous les critères et qualités pour être à la tête de l'AFP. "C’est un homme d'État engagé, disposant d'une base politique solide et étant le seul responsable du parti à avoir un ancrage et une envergure nationale", plaident-ils.

MOUHAMADOU RASSOUL KANE (STAGIAIRE)