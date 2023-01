Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, annonce sa candidature à la Présidentielle de 2024. Le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Les guelwars aspire à la souveraineté de son peuple. Prônant le renouveau, il entend poursuivre la lutte pour une Afrique réellement libre et indépendante.

C’est officiel ! Le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Les guelwars, Dr Babacar Diop, sera candidat à la Présidentielle 2024. ''Il y a bien longtemps, nous avons pris rendez-vous avec le destin et l’heure est venue de tenir notre promesse. Aujourd’hui, j’accepte avec humilité votre investiture'', déclare le Dr Babacar Diop devant ses militants et sympathisants, hier, en marge de la cérémonie de clôture du premier congrès ordinaire du parti.

C'est une nouvelle page qui s’ouvre ainsi pour celui qui fut président du gouvernement scolaire au lycée El Hadj Malick Sy et qui a eu à occuper plusieurs responsabilités dans le mouvement étudiant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Cette nouvelle page, le Dr Diop veut l’écrire dans la dignité et au service exclusif du Sénégal et des peuples africains. ''Je donnerai le meilleur de moi-même pour le triomphe de notre projet. Parce que cette candidature est celle de l’espoir et du progrès, du renouveau et du changement, mais aussi celle de la dignité et de la démocratie. Je suis le candidat du peuple oublié depuis plusieurs générations'', dit-il.

Par conséquent, poursuit le maire de Thiès, ''je serai le président des pauvres, parce que je veux donner à ce peuple la possibilité de manger, boire, étudier, se soigner, se vêtir''. Il promet de protéger les aspirations et la dignité, les droits et les richesses, la liberté et le bonheur de ses concitoyens.

Babacar Diop, qui souhaite la construction d'un Sénégal nouveau, note que le pays doit sauvegarder sa souveraineté, parce que ''notre peuple peut vivre à égalité avec tous les peuples du monde''. Le Dr Babacar Diop souligne que le principe de souveraineté est un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Car ce dernier est la source et la finalité du pouvoir.

Ce principe est menacé, selon le maire de Thiès. Il prône une véritable indépendance pour son pays. ''Un État est souverain s’il n’est obligé ou déterminé que par la volonté de ses citoyens. Notre projet de souveraineté se décline en souveraineté politique, en ne vivant sous le diktat d’aucune institution internationale ; en souveraineté économique, en ne bradant pas nos ressources aux multinationales de ce monde ; en souveraineté alimentaire, en produisant nos propres nourritures ; en souveraineté monétaire, en battant notre propre monnaie ; en souveraineté sanitaire, en soignant nous-mêmes nos populations ; en souveraineté militaire, en assurant la défense et la sécurité de nos citoyens'', soutient le leader des FDS.

D’après Babacar Diop, la volonté d’opprimer dépend de la volonté d’être. Il appelle ses concitoyens à apprendre à lutter : lutter pour survivre et vivre, lutter pour étudier et se soigner, lutter pour s'exprimer et pour s'affirmer, lutter sans cesse et sans relâche. ''Nous devons lutter pour la démocratie et la dignité. Nous devons lutter contre la misère, la maladie, la corruption de nos dirigeants. Ne l’oublions jamais : notre souveraineté dépend de la lutte et de la détermination de notre peuple'', dit-il.

Par ailleurs, il demande la restauration de l'État de droit dans lequel tous les citoyens demeurent égaux devant la loi. ''Nous sommes le parti du peuple laborieux qui aspire à la dignité et à la souveraineté. Après la traversée des épreuves les plus rudes et après avoir surmonté des obstacles d’envergure, notre parti est plus puissant que jamais, plus présent que jamais, plus audible que jamais. Parce qu’il est la voix du peuple du changement'', indique ce guelwar qui s'identifie à Ousmane Sembène, Souleymane Ball, Cheikh Anta Diop, Mamadou Diop et Cie.

BABACAR SY SEYE