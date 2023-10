Le Secrétariat exécutif national (Sen) du PS, réuni ce jeudi, a réaffirmé son ancrage au sein BBY dans l'optique de la Présidentielle de 2024.

Ce n'est que tard dans la nuit d’hier que le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti socialiste est revenu sur l'économie de la réunion de ce jeudi à la maison Léopold Sédar Senghor. Les socialistes sont clairs : pour la Présidentielle de 2024, la seule option reste de continuer dans cette logique d'alliance avec l'APR, l'AFP et toutes les autres formations politiques de BBY. "Nous demeurons dans cette optique de compagnonnage au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Le Parti socialiste n'a désigné aucun candidat en interne. Ce choix s'explique par notre volonté de mettre le Sénégal avant nos modestes personnes. Ainsi, toute autre candidature en dehors de celle de la grande mouvance présidentielle ne nous concerne pas. Par rapport à ce dernier point important, le parti va statuer sur le sort à réserver aux dissidents, lors de son prochain Bureau politique", a d'emblée soutenu le président du Mouvement des élèves et étudiants socialistes, Dibocor Faye.

Sa position au sein de BBY ainsi maintenue, le PS a donc invité toutes ses composantes à s'atteler au parrainage. "En tant que membre de Benno, nous devons aussi marquer de notre empreinte l'étape des parrainages. De ce fait, nous invitons la base notamment ainsi que toutes les instances de notre formation politique à jouer pleinement leur partition pour engranger le maximum de signatures possible".

Jean-Baptiste Diouf maintient sa candidature

Venu prendre part à cette rencontre, le maire de Grand Dakar, à sa sortie, a accordé une interview expresse aux journalistes. Jean-Baptiste Diouf, l'un des rares qui ne s'alignent pas sur la décision du parti de demeurer dans la mouvance présidentielle, est resté sur sa position de se présenter en 2024. "J'ai maintenu ma candidature, raison pour laquelle j'ai quitté la salle plutôt que prévu. Je n'ai malheureusement pas eu le soutien du Parti socialiste, mais je m'abstiens de toute démission. Je demeure socialiste. Je retourne donc chez moi, m'occuper du parrainage afin que je puisse prendre part à l'échéance du 24 février 2024. J'espère pouvoir atteindre le nombre de parrains requis", a commenté le dissident.

En filigrane, la candidature de l'édile de Grand Dakar semble aussi être motivée par la non-implication de la base dans une décision aussi cruciale. "Je pense que la procédure qui a abouti au soutien au candidat de la mouvance présidentielle a été faussée. Il aurait été plus juste, plus judicieux d'aller à la base pour nous enquérir des aspirations des partisans et sympathisants du parti, afin de statuer si le PS a son propre candidat ou s'il demeure dans la mouvance comme en 2019".

