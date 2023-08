Le scrutin du 25 février 2024 avance à grands pas et Aminata Touré a déjà son programme pour espérer convaincre les électeurs.

2024, c'est dans quelques mois. En prélude à ce rendez-vous présidentiel, certains candidats déclarés affûtent déjà leurs armes. C’est le cas de l'ancienne responsable de la mouvance présidentielle Aminata Touré. L'ex-Première ministre a dévoilé son programme à mettre en exécution une fois à la tête du pays.

En effet, à travers un document traité par ‘’EnQuête’’, la dissidente de l'APR dévoile clairement son projet pour 2024.

"Mon ambition concerne le développement industriel de notre pays en vue de créer massivement des emplois pour notre jeunesse, l’éthique de gestion publique et la démocratie citoyenne. Elle prend en compte l’exigence de justice sociale, de renforcement de l’indépendance de la justice et du lien de confiance à recréer entre une partie de nos compatriotes et le système judiciaire. Elle formule une aspiration à un progrès économique et social majeur pour tous nos compatriotes ainsi qu’un vœu de solidarité, de paix et de stabilité politique. Enfin, elle exprime un besoin de souveraineté nationale, ouverte cependant à des partenariats internationaux gagnant-gagnant", renseigne le programme Mimi 2024.

Plus dans les détails, Mimi souhaite instaurer comme "super priorité un niveau de prix soutenable du panier de la ménagère et des denrées de première nécessité à travers le programme ‘Yombal dund gi’, poursuivre le programme des bourses familiales en le rendant transparent et non politique avec un mécanisme strict de contrôle des ayants droit".

L'ancienne patronne du Cese entend aussi "réformer l’assurance maladie universelle et la rendre soutenable et effective au niveau des couches les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées en zone rurale et dans les banlieues urbaines, en favorisant l’assurance populaire".

L'industrialisation pour le plein emploi

Dans son programme, Aminata Touré a aussi l'ambitieux projet d'"arrêter au bout de six mois l’importation des 100 produits ‘fabricables’ au Sénégal". Il s'agira aussi de mettre en place des "pôles de développement industriels régionaux basés sur les avantages comparatifs des régions en vue de développer les chaînes de valeur, notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme, le recyclage et traitement des ordures, la confection, la mécanique automobile, la menuiserie, les métiers du bâtiment".

En sus, selon ce document, les jeunes et les femmes seront organisés en "coopérative de production au niveau des quartiers et des villages avec des formations aux techniques de production et l’accompagnement financier des coopératives".

En ce qui concerne les petites, moyennes et grandes entreprises, Mimi 2024 prévoit de mettre en place une banque par secteur d'activité. Ainsi, on compte "rationaliser les fonds dédiés au financement de la diaspora avec la création de la banque des immigrés avec participation au capital de la banque en vue du financement de leurs activités économiques au Sénégal. En outre, il y aura la création de la banque des artisans avec les ressources allouées au Fongip, la Der et aux autres financements des petites et moyennes entreprises en vue de financer la modernisation des outils de production et en relation avec les objectifs d’industrialisation des pôles industriels’’.

In fine, la "banque des artisans" soutiendra les entreprises "culturelles, artistiques et créatives". Et la banque des femmes "Bànku jigeen ñi" verra aussi le jour. Elle va s'inscrire dans la rationalisation des fonds de financement actuels des groupements féminins en vue d’accompagner l’industrialisation des activités de production des femmes, la formation préalable et le suivi-contrôle-évaluation".

Dans ce document renfermant son programme pour 2024, Mimi accorde aussi une part non négligeable aux infrastructures de base. Selon Mimi 2024, l'accent sera de "mettre à niveau les centres médicaux et hospitaliers avec une priorité sur la propreté et les équipements essentiels, rendre nos écoles propres, vertes et favorables à l’apprentissage, rétablir le chemin de fer sur l’étendue du Sénégal, reverdir le Sénégal, désencombrer nos villes tout en gardant notre cachet de villes africaines".

Sur cette même lancée, Mimi 2024 veut mettre en place le programme d’urgence de "zones professionnelles pour l’exercice décent des métiers de la mécanique, la menuiserie". Réhabiliter les marchés avec une priorité sur la propreté et la sécurité ne sera pas en reste, ainsi que la "lutte contre les inondations".

Mamadou Diop