En prélude du 9iem forum mondial de l’eau qui démarre aujourd’hui, le maire de Diamniadio, ville hôte de l’événement, a procédé au lancement du Pré-forum. Mamadou Moulaye Gueye est à cet effet revenu sur le thème choisi : ‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’.

L’édile est d’avis que ce thème invite à réfléchir, non seulement, sur la problématique de l’eau, mais surtout, sur sa gestion efficiente. Puisqu’au Sénégal, la bonne gouvernance des ressources hydrauliques implique la gestion des questions relatives certes aux inondations, mais aussi et surtout, au développement et à tous les secteurs de la vie économique.

’’L’occasion de la célébration de ce forum de l’eau devrait être aussi pour nous un voyage à l’intérieur de nous-mêmes (…) Il doit être une occasion pour nous de nous interroger sur les conséquences réelles de nos politiques foncières sur la gouvernance de l’eau’’, déclare le maire de Diamniadio. M. Gueye est d’avis qu’une gestion concertée des ressources hydrauliques permet d’éviter tout conflit résultant de l’exploitation de cette ressource, tandis que sa gestion rationnelle est efficiente et gage d’un développement durable. ‘’J’espère que ce 9e forum mondial de l’eau sera donc un forum de solution pour le traitement de l’essentiel des problèmes lié à la gestion de l’eau.’’