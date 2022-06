Nouvelle recrue d’Aliou Cissé, Iliman Ndiaye veut donner le meilleur de lui, pour aider le Sénégal à gagner d’autres titres. Le joueur de Sheffield United, qui s’est exprimé sur FSF TV, s’attend à un match intense contre le Bénin, samedi prochain.

Iliman Ndiaye découvre la Tanière pour la première fois. La nouvelle recrue du sélectionneur national a effectué, hier, sa deuxième séance d’entrainement avec les Lions, en vue du match de la première journée des éliminatoires de la Can-2023 contre le Bénin, ce samedi 4 juin, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’attaquant de Sheffield United s’est exprimé, hier, sur FSF TV pour la première fois, depuis son arrivée.

Dans cet entretien, le natif de Rouen est revenu sur sa première convocation et ses ambitions avec l’équipe du Sénégal. Interrogé sur la concurrence qui l’attend du fait de la présence dans le groupe de joueurs déjà rompus à la tâche, l’ancien joueur de l’Académie Dakar Sacré-Cœur a fait savoir que ce qui compte, c’est l’équipe. ‘’Je ne pense pas à la concurrence. On est là en tant qu’équipe. Chaque joueur, chaque fois qu’on lui donne l’opportunité, va se mettre à fond pour atteindre nos objectifs. Et donc j’essayerai de me donner à fond, quand l’occasion se présentera’’, a déclaré Iliman. Maintenant qu’il va pouvoir réaliser son rêve, le jeune joueur de 22 ans veut apporter un plus, pour permettre à son pays de ‘’remporter d’autres titres comme la Coupe du monde’’.

Contre le Bénin, Iliman Ndiaye s’attend à un match ‘’intense’’. ‘’Le Sénégal, c’est l’équipe à battre. Tous ceux qui jouent contre nous vont tout faire pour nous battre. On va bien se préparer pour gagner ce match’’. Il se dit prêt à faire face au défi physique qu’il y a noté dans les matches en Afrique. ‘’Je suis habitué à ça. Je pense qu’il n’y aura pas trop de différence’’. Et Aliou Cissé ne dit pas le contraire. ‘’Il joue dans une division en dessous de la Premier League. Mais c’est un championnat très rude, très difficile et très physique. Il y a beaucoup d’intensité. Je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas n’est pas évident’’, a-t-il déclaré ce lundi, lors d’un échange avec la presse. ‘’C’est un garçon, a-t-il ajouté, capable de jouer sur tout le front de l’attaque. C’est intéressant de le faire venir pour qu’il comprenne son statut dans l’équipe nationale et ce qu’on attend de lui’’.

Le néo-Lion est aussi revenu sur son intégration dans le groupe. Selon lui, ses premières heures dans la Tanière se sont très bien passées. ‘’Ils m’ont très bien accueilli. Dès le départ, ils ont tous été gentils avec moi ; tout le monde me parle. C’est comme je l’espérais. Déjà, on voit comment cela passe dans la Tanière à travers les médias. Oui, j’avais une idée de comment vit le groupe. Je savais que ça allait être formidable. C’est comme une famille. Ici, tout le monde se connait bien’’.

Iliman Ndiaye a inscrit 7 buts et servi 2 passes décisives en 32 matches en Championship, dont 22 titularisations. L’entraîneur de Sheffield United ne tarit pas d’éloges sur la qualité du joueur. Selon Paul Heckingbottom, Ndiaye a un ‘’talent fantastique’’. Il pense d’ailleurs que son attaquant dispose d’une grande marge de progression et que les supporters ‘’n’ont pas encore vu le meilleur de lui’’.

LOUIS GEORGES DIATTA