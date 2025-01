Le premier forum dédié aux métiers de la sécurité privée s’est tenu hier à Dakar. En effet, l’événement organisé par Assirou Sécurité, sous la direction de Mouhamadou Bassirou Guèye, a rassemblé des professionnels du secteur, des représentants de l'État et des acteurs clés, pour discuter des défis et des opportunités de cette industrie en pleine évolution.

Hier, lors du premier Forum sur les métiers de la sécurité privée, le directeur d’Assirou Sécurité et initiateur de ce premier forum, Mouhamadou Bassirou Guèye, est revenu sur la visée de cet événement auquel a pris part un parterre d'invités. D'après lui, le but était d'avoir une plateforme d'échanges afin de contribuer de façon efficace à l'amélioration du secteur de la sécurité. "Nous voulons revisiter les histoires de la sécurité, analyser les étapes marquantes de son innovation, mettre en ordre des pratiques et les innovations technologiques’’, a-t-il déclaré. Tout en dressant un portrait sombre, mais réaliste du secteur des métiers de la sécurité et en rappelant les nombreux problèmes de celui-ci. ‘’Les problèmes de ce secteur sont la formation, la précarité des agents et même des patrons. Parce que, explique-t-il, ce n'est pas évident d'être agent de sécurité au Sénégal. Ce n'est pas évident d'être patron d'une agence de sécurité parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas", poursuit-il en rappelant que les lois sont obsolètes.

Dans ce sens, le forum a mis en lumière l'urgence de moderniser le cadre légal qui régit le secteur de la sécurité privée. ‘’Les lois actuelles sont dépassées et il est temps que l'État s'engage davantage pour accompagner les acteurs de ce domaine’’, a souligné le manager général d’Academy Consulting Sécurité et panéliste Mamadou Ndour Wade.

Toutefois, il a reconnu les efforts récents du gouvernement, marqués par la présence des représentants du ministère lors de cet événement, comme un signe d'écoute et d’une volonté de dialogue.

Les points clés abordés

La première partie du forum, animée par les panélistes Mamadou Wade Ndour et Babacar Fary Gassama, a discuté autour de divers points, dont la formation. ‘’Il est important que la formation soit associée à l’apprentissage. Pour qu’il y ait employabilité, il faut mettre l’accent sur la formation’’, a-t-il expliqué. D’après le panéliste M. Ndour, la question de la formation met en avant l’offre, ensuite le nombre de formations qui est parfois restreint, le contenu insuffisant. Et pour améliorer la formation, il suggère qu’il y ait une réelle concentration sur le contrôle de la qualité des formations afin d’harmoniser les connaissances des métiers de la sécurité. En filigrane, il y aura une innovation et une révolution des programmes.

Autrement dit, il faut renforcer la formation des agents de sécurité, afin de leur offrir des compétences adaptées aux réalités actuelles. Il suggère alors d'associer, à côté des formations, des panels pour approfondir les compétences techniques et des compétences comportementales tout en améliorant le développement professionnel.

Parallèlement, il faudrait également garantir de meilleures conditions de travail aux acteurs de ce secteur. Avec des contrats solides et équitables. La ‘’sécurité privée, aujourd'hui, est plus qu'une profession, car il a aussi une mission, qui consiste à protéger, anticiper, innover et à collaborer’’, rappelle le panéliste Wade. Elle contribue à la protection des personnes et des biens.

Ainsi, pour l’organisation du ce secteur, l’employabilité est un point clé et cela passe par des formations qui doivent être accompagnées d’apprentissages.

Pour le panéliste et consultant de la Société nationale des eaux et du Sénégal, Babacar Fary Gassama, la mise en place d'une organisation plus structurée des agences de sécurité privée constitue un enjeu crucial. Favoriser une organisation plus structurée des agences, avec un accompagnement accru des autorités publiques, reviendrait à améliorer le système du secteur privé. ‘’Nous sommes aujourd'hui confrontés à une augmentation des demandes, tant civiles que communautaires. Dans ce contexte, la sécurité privée devient un acteur fondamental et il est indispensable de la renforcer tout en rétablissant les dispositifs de solidarité commune’’, a-t-il expliqué.

Il a également souligné l'importance de valoriser ce secteur, qu'il considère comme un véritable levier de sécurité nationale. Prenant l'exemple des incendies, il a précisé : ¨Le pôle de la construction et de l'habitat devrait intégrer des agents de sécurité formés spécifiquement pour intervenir rapidement et assurer la prévention en cas d’incendie.¨ Ces initiatives renforceraient non seulement l'efficacité des agences de sécurité privée, mais contribueraient également à mieux protéger les infrastructures et les citoyens.

Ainsi, le directeur Mouhamadou Bassirou Guèye a confié qu’il espère que ces discussions déboucheront sur l'élaboration d'un mémorandum qui servira de base pour engager des réformes durables. ‘’Nous voulons que nos propositions soient entendues et qu'elles puissent impulser un véritable changement’’, a-t-il affirmé.

Le premier Forum des métiers de la sécurité peut être perçu comme un appel à l'action, non seulement pour les agences et les agents, mais aussi pour les décideurs publics. À l'issue de ce forum, des propositions seront faites et communiquées à qui de droit pour garantir de meilleures conditions de travail aux acteurs de ce secteur. ‘’Nous attendons que le secteur de la sécurité privée soit davantage valorisé et pris en compte par l'État. Nous espérons que ces efforts porteront leurs fruits pour permettre la formation adéquate des agents, tout en assurant des contrats justes et des opportunités de marchés viables, capables de dynamiser et de pérenniser le secteur’’, a conclu M. Guèye.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE