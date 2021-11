Sadio Mané retrouve des couleurs, après une saison 2020-2021 mélancolique. L’international sénégalais, qui enchaine les bonnes performances, dit être toujours assoiffé de titres.

La saison 2021-2022 s’annonce sous de meilleurs auspices pour Sadio Mané. L’attaquant des Reds a encore inscrit son nom dans l’histoire de Liverpool, en devenant le 3e meilleur buteur du club de la Merseyside en Ligue des champions. L’ancien joueur de Southampton a permis à son équipe de se qualifier, mercredi dernier, en huitièmes de finale de la C1, en marquant le 2e but, lors de la victoire des siens contre l’Atlético Madrid (2-0). Il compte désormais 23 buts et se trouve derrière Mohamed Salah (31) et Steven Gerrard (41).

Le joueur sénégalais de 29 ans affiche une meilleure forme par rapport à l’exercice écoulé. Après seulement dix journées de championnat (dont une entrée en jeu), Sadio Mané a inscrit 6 buts (soit 0,6 but par match), se classant 2e meilleur buteur des Reds derrière Mohamed Salah, qui a inscrit 10 buts en Premier League. Il lui a fallu quinze rencontres (soit 0,4 but par match) pour marquer autant de buts, la saison dernière. A ce stade de la compétition, il n’avait trouvé le cadre que quatre fois.

Après le doublé contre Chelsea (2e journée) et les buts face à Arsenal (3e journée) et Everton (5e journée), le compteur de l’ancien Messin a connu un coup d’arrêt. Mané est resté muet devant les buts pendant les huit rencontres suivantes, avant de retrouver le chemin des filets. Cette méforme lui avait quelquefois valu de démarrer les matches sur le banc. Une situation à laquelle le concerné n’avait pas pu apporter d’explications. ‘’C’est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Aujourd’hui, tu me poses la question (qu’est-ce qui ne va pas ?), j’aurais du mal à répondre. Personnellement, je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, même si ça se passe mal. Je me remets en question tout le temps’’.

Le Sénégalais a retrouvé ses sensations de buteur avec la réussite qui est la sienne actuellement. Il semble avoir refait le plein de confiance, vu ses dernières prestations. Lors de ses deux derniers buts, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a montré de l’assurance, en réalisant le geste parfait sur les services d’Oxlade-Chamberlain en Premier League et Trent Alexander-Arnold en Ligue des champions.

Une faim inassouvie

Dans un entretien avec CBS Sports, l’attaquant des Reds a expliqué les raisons de son regain de réussite. Selon lui, cet état de forme est dû à la bonne préparation effectuée durant la présaison. ‘‘Nous avons travaillé dur en présaison et avons appris de nos erreurs. Maintenant, nous vivons une période différente et nous espérons rester à ce niveau’’, a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision sportive américaine. Il a inscrit cinq buts en sept matches amicaux. Il a expliqué également que ce nouvel état d’esprit est le reflet des bons résultats de la fin de saison écoulée.

‘’Heureusement, nous avons très bien terminé la saison et nous avons maintenu cet esprit dans la nouvelle saison’’.

Maintenant que les ennuis de la saison dernière sont derrière lui, Sadio Mané scrute l’avenir avec plein d’enthousiasme et d’ambition. ‘’J’ai toujours faim de plus de titres. Si un autre record peut m’aider, ainsi que l’équipe, à collecter plus de récompenses, je ferai tout ce que je peux pour y parvenir.’’

Si l’attaquant des Lions s’inscrit dans cette dynamique, il pourrait atteindre un nouveau palier dans sa carrière d’ici la fin de la saison. Son meilleur rendement en Premier League reste les 22 buts inscrits en 2019-2020, année du 19e sacre des Reds. Pour le moment, Mané est encore loin de cette performance. Mais sa marge de progression peut lui permettre d’espérer. Il est à seulement quatre unités de son total de buts de la saison passée (11 réalisations en championnat). Et à un but de son rendement en Ligue des champions (2 buts) en 2020-2021.

LOUIS GEORGES DIATTA