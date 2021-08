Le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et ses partisans dans le cadre du consensus, ont fait face à la presse, hier, pour décliner leurs ambitions. Ils ont affiché leur confiance quant à une victoire à l'issue de l’Assemblée générale prévue ce samedi 7 août.

A quelques heures de l’Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), du 7 août, les candidats à la présidence de l’instance dirigeante du ballon rond multiplient les sorties médiatiques. Le président sortant, candidat à sa propre succession, a rencontré la presse, hier, pour exposer ses ambitions pour le football sénégalais.

Augustin Senghor en a profité aussi pour répondre au camp adverse qui lui reproche de manquer de programme, de copier le sien. ‘’Nous sommes en train de placer notre football sur l’orbite de succès pour plusieurs décennies. C’est en cela que ce que nous avons présenté n’est pas nouveau. Nous ne sommes pas le renouveau, bien entendu’’, a déclaré Me Senghor.

Selon lui, l’action de son équipe va s’inscrire dans la continuité de ce qui est fait depuis 2009. ‘’On ne peut pas révolutionner juste parce qu’il y a quelqu’un qui a sorti un document où il dit qu’il va demander aux gens de l’Unacois de cotiser pour 7 milliards. Il dit qu’il va jeter Puma dehors pour amener un maillot local et dire aux Sadio Mané portez ce maillot parce qu’on va le vendre à 10 000 F pour qu’on se passe de l’argent. D’ailleurs, qu’il commence par faire porter à Génération Foot les maillots locaux. Qu’on ne nous amène pas des maillots de Metz avec la croix de la Lorraine’’, a-t-il répondu.

Le premier vice-président de la Caf semble reprocher à son adversaire son manque de carrure à porter une responsabilité lourde que celle d’une fédération. ‘’On ne peut pas gérer une fédération comme on gère un club, fut-il Génération Foot. Je suis le premier à le dire : Mady je sens que tu manques d’expérience. Et c’est ça la vérité. Je peux ne pas être président, je suis d’accord. Mais on doit choisir quelqu’un qui puisse continuer le travail et qui aura la souplesse, les relations humaines pour maintenir le football dans sa dynamique actuelle’’.

Augustin Senghor est aussi revenu sur les motifs de son désir de briguer un quatrième mandat. Ceux-ci, dit-il, ‘’reposent sur la volonté de l’ensemble de la famille du football’’. ‘’J’ai eu envie de découvrir ce qui se passait dans nos ligues en tant que président sortant, avant de me décider par rapport aux enjeux électoraux à venir. J’ai décidé d’accepter la demande pressante, je dirais même l’injonction. Car dans certaines localités, certaines personnes m’ont dit : ‘Augustin, a ce stade-là, tu ne peux pas partir. Tu vas rester avec nous pour que tous ensemble, nous œuvrions à parachever le travail qui a été fait depuis quelques années au profit du Sénégal.’

‘’Nous sommes l’équipe gagnante’’

Le président de l’US Gorée s’est également prononcé sur le consensus dont il est le candidat. ‘’Dans le management du football, les gens croient au consensus, au candidat qu’ils se sont choisi. Aussi, ils sont convaincus que c’est ensemble qu’on va le faire’’, a soutenu Augustin Senghor.

Pour lui, le consensus apporte une nouvelle façon de gérer le football basée sur l’union de toutes les forces vives que le Sénégal puisse disposer. ‘’Ce consensus tel qu’il a été théorisé a été de dire que nous ne devons plus perdre les forces qui pourraient nous être utiles. Je suis persuadé que sur ce mandat que nous venons d’achever, nous avons fait d’excellentes choses. Mais qui sait, si nous avions à nos côtés un Mbaye Diouf Dia, un Lamotte, pourquoi pas aussi un Mady Touré, nous n’aurions pas fait plus et mieux’’.

Le camp du consensus est confiant quant à sa victoire au soir du 7 août. ‘’Demain (aujourd’hui) le 6 (date de l’AG de la Ligue amateur) et le 7 août (date de l’AG de la FSF), nous sommes confiants et surtout sereins, parce que nous savons que nous avons la vérité, la force. Nous avons écouté les autres, nous n’avons pas vu de programme pertinent qui puisse remplacer ce que nous avons, ce que nous sommes en train de faire’’. A en croire Me Senghor, ‘’le football a choisi son camp’’.

Il a, par la suite lancé, un appel pour ‘’des élections sereines’’. ‘’Nous nous engageons à respecter les décisions des commissions électorales que nous nous sommes choisies. Nous ne ferons rien qui puisse nuire au football et à l’image de ce pays-là. Une fois que les élections seront passées, on est l’équipe gagnante, si Mady me le permet, j’irai le voir et l’inviter à venir construire le football ensemble. C’est ça mon devoir, que je gagne ou que je perde’’.

LOUIS GEORGES DIATTA