Le patron de Génération Foot maintient sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Mady Touré, qui veut un renouveau du sport-roi, était à Diourbel pour battre campagne et rallier les voix des clubs à sa cause.

Mady Touré est formel. Il dit niet aux personnes qui veulent le consensus. Le patron de Génération Foot, candidat au poste de président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ira jusqu’au bout, dans la conquête des voix, en vue de l’Assemblée générale du 7 août prochain.

Pour lui, ‘’c’est une question d’éthique et de morale’’. A Diourbel, où il était hier, il a réaffirmé qu’il ‘’n’est pas pour le consensus’’. En colère contre Saër Seck et Mbaye Diouf Dia, avec qui il avait acté ‘’tout sauf Augustin Senghor’’, Mady Touré dit ‘’n’avoir pas compris le revirement de ces personnes’’.

Pendant cinq tours d’horloge, le président-fondateur de l’académie de Déni Birame Ndao a discuté avec les responsables des clubs de football, de la ligue régionale et les structures connexes pour les convaincre de rallier sa candidature. Il n’a pas manqué de railler la candidature de l’actuel président. ‘’J’ai créé 300 emplois. Lui, qu’est-ce qu’il a créé depuis qu’il est là ? Le défi est de mettre le Sénégal sur les plus hautes marches du football mondial. Un programme réaliste et réalisable. Mon ambition est de faire gagner au Sénégal une Coupe d’Afrique, une Coupe du monde et aussi de préserver la formation de la jeunesse sénégalaise’’.

Mady Touré dit ne ‘’demander que quatre années pour changer le visage du football. Si je suis élu, je vais démissionner de la présidence de Génération Football et je vais me consacrer entièrement à la fédération’’.

Le patron de GF pourra compter sur l’ASC Mboolo de Mbacké. Présent à la rencontre, le représentant de ce club de football a laissé entendre : ‘’Notre voix sera pour vous.’’

Lors de cette rencontre, plusieurs participants dont Moussa Diaw Dieng, ancien Vice-Président de la Fédération sénégalaise de football, ont déploré ‘’l’amateurisme qui existe dans le football. Ce sont les clubs qui doivent voter et non les ligues. Le football professionnel ne l’est que de nom. Il faut, 12 ans après sa mise en place, l’évaluer et voir ce qui ne va pas’’.

Mady Touré, qui est attendu à Kaolack, Kaffrine et Fatick, est suivi de très près par Me Augustin Senghor. L’actuel patron de la Fédération sénégalaise de football est attendu ce mercredi dans la capitale du Baol.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)