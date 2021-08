Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football sera connu, ce samedi, lors de l’Assemblée générale électorale. Augustin Senghor, Président sortant, fera face à Mady Touré, Président-Fondateur de l’Académie Génération Foot.

La famille du football sénégalais a pris rendez-vous, ce samedi, pour désigner celui qui présidera aux destinées de la discipline, pour les quatre prochaines années. Après l’échec de la quête d’un candidat unique autour d’un large consensus, c’est finalement par les urnes que les acteurs du ballon rond devront faire le choix de l’homme qui aura cette responsabilité. Ce sera entre le président sortant, Augustin Senghor, et le président-fondateur de l’académie Génération Foot, Mady Touré. Pour être déclaré vainqueur, il faudra la majorité absolue, c’est-à-dire avoir 50 % plus une voix. Au total, 452 voix sont mises en jeu. Pour l’emporter au premier tour, l’un des candidats devra obtenir 227 voix. A défaut, un second tour à la majorité simple s’impose.

En poste depuis douze ans, Me Senghor incarne la continuité. Le président de l’US Gorée, candidat pour un quatrième mandat, a été choisi par le camp du consensus. Qualifiant les quatre dernières années de sa présidence comme celles ‘’du grand bond en avant’’, l’avocat veut inscrire son prochain magistère sous le signe ‘’du parachèvement sous la forme de consécration par un titre continental et une haute performance en Coupe du monde’’.

Le premier vice-président de la Caf part avec la faveur des pronostics, au vu des manifestations de soutien de la part des différents électeurs.

Pour sa part, Mady Touré revendique un nouveau mode de gestion ‘’marqué du sceau de l’efficacité et de la gestion axée sur les résultats’’. Le président du club de Déni Birame Ndao veut insuffler un ‘’renouveau’’ dans le football sénégalais. Pour y arriver, il compte réformer les textes et adopter une gouvernance ‘’transparente’’. Pour donner plus de marge de manœuvre à l’instance dirigeante du ballon rond, il se donne pour mission de lui assurer une ‘’autonomie financière’’.

N’ayant jamais été impliqué dans la gestion de la fédération, Mady Touré est attaqué très souvent sur son inexpérience, par ses adversaires. Mais ce statut de novice pourrait lui valoir des voix du côté de ceux qui désirent voir du sang neuf dans l’équipe fédérale. Le retrait de Saër Seck pourrait aussi lui être favorable, au cas où les partisans du président de l’institut Diambars auraient opté pour un vote-sanction contre le camp du consensus.

Les chantiers

Quel que soit le vainqueur à l’issue de cette assemblée générale, le chantier est encore vaste, malgré les avancées notées depuis une dizaine d’années. Au-delà d’un titre continental, le football sénégalais a encore du chemin à faire. La question des infrastructures reste la plus grosse épine au pied des fédéraux. Même si ce volet relève de la compétence de l’Etat, la fédération gagnerait plus à disposer de ses propres infrastructures.

D’ailleurs, l’équipe sortante a initié le projet de stade fédéral avec Demba Diop. Il y a également l’accompagnement du football local qui doit être accru pour une meilleure représentation en Afrique et pérenniser les percées du Jaraaf et de Teungueth FC qui ont réussi à atteindre la phase de poules, respectivement en Coupe Caf et en Ligue africaine des champions. La réforme des textes aussi est un des points importants sur lesquels les prochains dirigeants de la FSF seront attendus.