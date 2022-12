Le Corps de la paix américain organise demain une cérémonie officielle de prestation de serment et de prise de service officielle de nouveaux volontaires américains, en présence des autorités sénégalaises. Selon une note parvenue à notre rédaction, les nouveaux volontaires prêteront serment sous la direction de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal, Michael Raynor, et en présence du secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly.

Ces nouveaux volontaires, renseigne la note, sont les premiers à revenir au Sénégal après une absence des volontaires pendant deux ans et demi. ’’En effet, en mars 2020, toutes les activités des volontaires du Corps de la paix ont été interrompues à l’échelle mondiale, à cause de la pandémie de la Covid-19. Le groupe actuel, au nombre de 27, vient de compléter une formation linguistique, technique et culturelle de onze semaines.

Dans les jours qui suivront la cérémonie, ces nouveaux volontaires prendront officiellement service auprès de leurs homologues sénégalais pour travailler dans les programmes prioritaires suivants : 14 volontaires pour le programme agriculture et 13 volontaires pour le programme environnement. Plus de 4 000 volontaires ont servi dans les différentes régions dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du développement économique communautaire et de la santé.

Le choix des domaines d’intervention est opéré sur la base des besoins exprimés par le gouvernement du Sénégal, tandis que les affectations dans les villages et villes sont effectuées de concert avec les services techniques de tutelle’’, a informé le document. Qui a rappelé que les autorités sénégalaises et américaines ont signé, en 1963, le protocole d’accord autorisant le Corps de la paix américain à intervenir au Sénégal. Depuis lors, le Sénégal accueille des volontaires qui viennent apporter leur concours au développement du pays.