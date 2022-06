Repéré par Pape Samba Ndiaye à Colobane en train de pousser son scooter, Tounka Baldé brandit une pompe à gaz pour s’échapper. Il est arrêté par des riverains. Jugé à la barre du tribunal d’instance de Dakar pour vol, il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme.

‘’Mon plus grand souhait, c’est d’arrêter de voler. Ma mère a consulté beaucoup de marabouts pour que je me retienne, en vain’’, a marmonné, hier, Tounka Baldé, à la barre du tribunal d’instance de Dakar. Âgé de 28 ans, le jeune homme a été arrêté par la police de Bel-Air. Surpris par Pape Samba Ndiaye en train de voler sa moto, il lui a aspergé du gaz asphyxiant au visage, pour se tirer d’affaire. Mais le propriétaire ne s’est pas laissé faire.

Devant la barre, le plaignant est revenu sur sa mésaventure. ‘’Ce jour-là, j’avais garé ma moto à Bel-Air, pour effectuer un paiement. Il lui a fallu un petit moment d’inattention de ma part, pour qu’il subtilise ma moto. J’ai aussitôt commencé les recherches. À hauteur de Colobane, je l’ai aperçu, en train de pousser le scooter. Pour lui éviter un lynchage populaire, je n’ai pas crié au voleur. Je me suis approché calmement, pour reprendre mon bien. Mais déterminé à poursuivre son activité délictuelle, il m’a repoussé, grâce à une pompe à gaz. Mais je n’ai pas lâché prise. Les riverains sont intervenus et on s’est retrouvé au commissariat de Bel-Air’’.

Pris en flagrant délit et jugé pour vol, Tounka Baldé a néanmoins plaidé non coupable, avant de tenter de convaincre le juge en déclarant que c’est lui la victime. ‘’Je n’ai pas volé la moto. Mais je reconnais que je me suis assis sur le scooter. Il est venu m’attaquer sans raison. J’ai riposté. Je n’avais pas de bombe à gaz’’, s’est-il défendu. En plus de n’avoir pas convaincu le juge, ce dernier l’a sévèrement recadré, lui rappelant qu’il a été pris la main dans le sac. ‘’Vous avez reconnu avoir usé d’une bombe à gaz, à l’enquête, sous le prétexte que vous avez eu peur d’être lynché’’, lui a lancé le juge.

La partie civile n’ayant réclamé que le franc symbolique après avoir récupéré sa moto, le parquet a, lui, requis une peine d’emprisonnement ferme de deux ans. ‘’Vu que le prévenu n’a pas de solution pour arrêter de voler, la prison pourra le guérir. Ce qui est choquant, c’est que la bombe asphyxiante est comme une arme et seuls les vrais bandits l’utilisent pour se défendre’’, a relevé le maître des poursuites.

Le juge a suivi le réquisitoire du délégué du procureur, en condamnant le prévenu à deux ans d’emprisonnement ferme.

MAGUETTE NDAO