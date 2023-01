Hier, lors de la cérémonie de prise de commandement du nouveau patron de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le ministre de l’Intérieur a annoncé l’inauguration, le mois prochain, de la première école nationale de la BNSP à Thiès, par le Chef de l’État.

Nommé le 16 janvier dernier par le Président de la République, le nouveau patron de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), le Général de Brigade Mamadou Ndoye a fait hier sa prise de commandement. Le ministre de l’Intérieur Antoine F. Diome, qui a présidé la rencontre, a fait remarquer que c’est la deuxième fois que la BNSP a un général issu de ses rangs, depuis la montée en puissance notée en 1992 par sa transformation de groupement en brigade.

Selon le ministre, des efforts importants ont été déployés par l’Etat à travers le renforcement des moyens humains et matériels de la BNSP. ‘’J’annonce ici, que très prochainement le Chef de l’État Macky Sall procédera, au début du mois février, à l’inauguration de la première école nationale de la BNSP à Thiès. Cet important effort qui a été fait par l’Etat entre dans le cadre d’une stratégie qui consiste à faire former les soldats du feu au Sénégal. Au-delà de cette première école, il y a le centre nautique de Toubacouta, mais également, le centre d’instruction des militaires du rang de la BNSP à Nioro’’, a confié le ministre.

Le nouveau patron de la BNSP, Général de Brigade Mamadou Ndoye, s’est appesanti sur les chantiers qui l’attendent. ‘’Je vais axer mon exercice de commandement, dit-il, en prenant en compte de cette haute responsabilité, mais dans l’humilité, loyauté, détermination et surtout bienveillance du personnel de la BNSP. D’ailleurs, l’inauguration de la première école nationale de la BNSP à Thiès est une bonne chose, puisque les sapeurs-pompiers étaient formés avant dans les unités à vocation d’intervention. On n’y faisait de l’intervention et de l’apprentissage. Moi-même, il m’arrivait de donner un cours et d’aller en plein cours en intervention pour par la suite revenir et le reprendre. C’était dans les 1996-1997. Je pense que cette école vient à son heure’’.

Le général annonce que l’école sera accompagnée d’un centre professionnel de formation des militaires du rang. ‘’Les sapeurs-pompiers, comme vous le savez, restent des militaires. Ils proviendront de Bango ou bien de l’ENSOA (École nationale des sous-officiers d'active) ou de l’ENOA (École nationale des officiers actives) ou bien des écoles militaires. Une fois qu’on les reçoit des différents établissements de formation militaire, on les transformera en sapeurs-pompiers à l’intérieur de nos établissements’’, informe le général de brigade Ndoye.

S’agissant de la gestion des évènements, notamment, les inondations, les grands rassemblements, il annonce que les dispositions seront prises pour améliorer la couverture. ‘’Ce qui est du plan de développement, nous sommes en train de le préparer et nous allons le soumettre à l’attention des autorités, pour une probable validation. Nous allons aussi nouer un partenariat avec la presse pour une meilleure visibilité de nos actions et une vulgarisation des éléments de prévention, pour permettre aux populations d’éviter que le sinistre se produise’’.

Qui est le général de brigade Ndoye

Né en 16 aout 1969, il est un pur produit de la BNSP. Il est marié et père de 3 enfants. Il a eu son bac en 1989 série E. En 1995, il a obtenu sa licence en science des mathématiques à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Côté diplômes militaires, en 1994, il a eu le Brevet de Chef de Section à l’ENOA. En 2000, il a décroché son diplôme du Cour des Capitaines. Son diplôme d’aptitude au grade d’officiers supérieurs à la division enseignement militaire supérieur de Dakar, il a l’eu en 2004. Cinq après, il a passé avec succès son brevet de l’école supérieure de guerre et obtenu son certification d’expert de la défense en management, commandement et stratégie au collège interarmées de défense de Paris.

Ainsi côté carrière, il a été Sous-Lieutenant (1994), Lieutenant (1995), Capitaine (2001), Commandant (2005), Lieutenant-Colonel (2009), Colonel (2014), Général de Brigade (2023). Les huit dernières années, il a été le Commandant en second de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Chef de la chaine emploi de la BNSP, entre autres.

