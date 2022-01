Le portier des Lions, Édouard Mendy, a été récompensé, hier, par la Fédération internationale de football qui lui a décerné le prix Fifa The Best du Meilleur gardien de l’année 2021.

Le gardien de but sénégalais, Édouard Mendy, s'est vu décerner, hier, le prix Fifa The Best du Meilleur gardien de but de l’année 2021. Il devance l'Italien Gianluigi Donnarumma et l'Allemand Manuel Neuer. Mendy, qui a remporté la Ligue des champions avec son club de Chelsea, prend donc sa revanche, après avoir déjà terminé deuxième du trophée Yachine qui avait été remis à Donnarumma par le magazine ‘’France Football’’ en novembre dernier. Le gardien des Lions dispute actuellement la Can-2021 au Cameroun avec sa sélection. C’est d’ailleurs en compagnie de ses coéquipiers en sélection qu’il a appris la bonne nouvelle.

‘’Je suis très heureux d’avoir reçu ce trophée avec vous. Je ne suis pas avec ma femme, mes enfants. Mais ici, c’est ma deuxième famille. Cela me rend très fier’’, a réagi l’ancien Rennais au micro de la FSF TV. Malgré la joie de remporter ce trophée, le gardien de 29 ans ne perd pas de vue la mission qui les a amenés au Cameroun avec sa bande. ‘’On est ici avec une grosse responsabilité. On a une grosse tâche, mais on est prêts tous ensemble. On doit tous donner le meilleur de nous-mêmes. Je sais qu’on sera prêt pour demain et pour le reste de la compétition’’.

Il a confié que cette consécration représente une source supplémentaire de motivation et qui le ‘’responsabilise pour les échéances à venir’’.

Pour sa part, le sélectionneur national s’est réjoui de voir son portier titulaire sacré. ‘’C’est une fierté, une première sur le continent africain. Cela veut dire qu’on peut être africain et faire partie des meilleurs gardiens au monde. Félicitations à Édouard’’, s’est réjoui Aliou Cissé. Le coach des Lions a salué le ‘’travail aussi, le sérieux, le professionnalisme et les ambitions personnelles’’ qui ont valu à Édouard ce succès. C’est donc, a-t-il déduit, ‘’mérité, vu l’ensemble de la saison que tu as réalisée’’.

Pour finir, Cissé a souhaité la même réussite à ses coéquipiers. Mais l’ancien capitaine des Lions a émis le vœu que ce sacre puisse mener à des titres ‘’collectifs’’. ‘’J’espère que d’autres trophées individuels se rajouteront à notre équipe, mais surtout des trophées collectifs. Car notre objectif à tous, c’est de gagner la Can’’.

Après avoir manqué les deux premières sorties du Sénégal pour cause de Covid-19, le portier des Lions va effectuer sa grande première à la 33e édition de la Can dans les cages face au Malawi, cet après-midi (16 h).

LOUIS GEORGES DIATTA