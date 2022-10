Hier, la Sonatel a célébré ses lauréats de la douzième édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM). Pour cette année, Doome Yaye, Sen'Diabete et E-Contravention sont les startups primées.

Le POESAM, initié par le groupe Orange et décerné par Sonatel au Sénégal, rentre dans le cadre de la "stratégie d'innovation de la politique du groupe par la promotion de l'innovation sociale grâce aux technologies de l'information et de la communication". Il récompense, de ce fait, les meilleures startups qui proposent des "solutions technologiques innovantes au service du développement".

Au départ, ils étaient cent trente-sept jeunes avec des idées très pertinentes. Ensuite, dix finalistes ont été retenus, pour au finish se retrouver, dans l’ordre de mérite, avec ces trois vainqueurs : Doome Yaye, Sen'Diabete et E-Contravention. Sur le plan financier, ils recevront respectivement cinq, quatre et trois millions de FCFA. Sans oublier l'accompagnement technique prévu pour chaque lauréat pendant six mois", détaille le directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures du groupe Sonatel, Abdou Karim Mbengue.

Selon M. Mbengue, c'est loin d'être fini. Ainsi, après les préliminaires, une compétition globale se tiendra en Afrique du Sud. "Il ne faut pas oublier que le POESAM est une compétition internationale. Les autres pays concernés ont tenu cette même compétition au niveau local. Une grande finale se tiendra prochainement à Cape Town, en Afrique du Sud, pour décerner quatre prix, à l'occasion de la vingt-cinquième édition du Africa Com", a annoncé le directeur de la communication institutionnelle.

Mohamed doudou gaye, qui ferme le podium est l'auteur de l'innovation dénommée E-Contravention. Cette startup, comme son nom l'indique, cherche d'abord à dématérialiser les contraventions, mais pas que. "Au - delà de la digitalisation du processus, E-Contravention souhaite également lutter contre la corruption. Avec cette plateforme, qui va aussi nécessiter la partition des systèmes de transfert d'argent, on peut avoir une traçabilité des probables amendes. Et elles peuvent directement aller dans les caisses de l'État", explicite M. Gaye.

En outre, Doome Yaye qui remporte le premier prix de cette compétition est une plateforme qui évolue dans le domaine de la santé. Plus exactement, cette innovation fournit des informations pratiques sur la "prévention, le suivi et la prise en charge de la santé maternelle, prénatale, néonatale et infantile". Quant-à Sen'Diabete, deuxième sur le podium, nous sommes en face d'un "portail web et application mobile" de suivi et de prise en charge des patients diabétiques.