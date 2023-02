Une rocambolesque affaire de trafic international de drogue a été évoquée, hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Sept cent cinquante kilos de cocaïne avaient été interceptés au large des côtes sénégalaises, en 2019. La drogue était convoyée par les navires ‘’Adaccious’’ et ‘’LOMS 52’’. Treize personnes de différentes nationalités sont mêlées à cette affaire.

L’affaire portant sur 750 kg de cocaïne a été appelée, hier, devant la Chambre criminelle de Dakar. Elle met aux prises 13 personnes de nationalité différentes avec dame justice. Il s'agit du pêcheur écossais Sean Robert Chapman, du restaurateur français Saïd Lagmouri, de John Glen Edgar Silos d'origine hollandaise, du Belge Francis Désiré Caroline Symoens, d'Abdoula Lamrabet, d'origine hollandaise, du Marocain Faisal Boutmur, des Sénégalais Amadou Mboum, Combé Dieng (vendeur de véhicules), Mbaye Hadji, Alpha Ba (commerçant), Silèye Diallo (entrepreneur), Stéphane Aziz Mao Thierry Wone (responsable qualité à la société Rufsac), Oumou Khairy Kane (ménagère) et Cissé Alpha Ka (intérimaire).

Selon l’économie des faits, c’est au cours d'une patrouille effectuée en mer, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019, que les services de la marine sénégalaise, exploitant une information de leurs homologues espagnols sur un trafic international de drogue dans les eaux territoriales sénégalaises ont intercepté deux embarcations. L'une est un navire dénommé ‘’Adaccious’’ battant pavillon néerlandais, à bord de laquelle se trouvaient trois personnes identifiées sous les noms de John Glen Edgar Silos, Saïd Lagmouri et Sean Robert Chapman, contenait divers colis, tandis que l'autre, avec ses deux passagers, en l'occurrence Faisal Boutbmur, Amadou Mboum, était venu prendre une partie de la drogue et ravitailler en même temps l’’’Adaccious’’ en carburant.

Selon les recoupements effectués à partir de l'interception des communications satellitaires et les investigations menées, l’’’Adaccious’’, qui faisait l'objet d'un suivi des services de renseignement espagnols depuis plus de deux ans, grâce à un système d'écoute et de géolocalisation, avait appareillé depuis un port du sud de la France et avait été conduit par Sean Robert Chapman et Saïd Lagmouri à destination de la Gambie d'où il était reparti, après la réparation d'un de ses moteurs par un ingénieur du nom de Peter, pour aller à la rencontre, au large des côtes sénégalaises, du bateau dénommé ‘’LOMS 52’’ en provenance d'un port du Suriname, en passant par le Brésil (Amérique du Sud).

Par la suite, un transbordement de la drogue avait eu lieu en haute mer entre les deux navires, dans la nuit du 30 octobre 2019, précisément à 3 h, ainsi qu’attestent les images satellites recueillies.

La fouille subséquente de l’’’Adaccious’’ effectuée avec le concours de la division maritime des douanes (...) avait permis la découverte de 750 kg de cocaïne minutieusement dissimulés dans des ballots de 25 plaquettes d'un kilogramme chacune et de deux téléphones satellitaires. L’inspection de la seconde embarcation révélait la présence de plusieurs bidons contenant du carburant, soit en tout sept fûts contenant chacun 30 l.

Poursuivant les investigations sur la base d'images satellites transmises par le Maritime Analysis and Operations Centre (MAOC) basé à Lisbonne, les prélèvements effectués à bord du ‘’LOMS 52’’ révélaient la présence effective de traces de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et d'éphédrine. Tandis que les renseignements collectés sur les deux navires révélaient qu'ils appartenaient à un trafiquant hollandais du nom de Patrick Marinus Bernardus Gesink, qui était l'organisateur du transport, l'instructeur et le coordonnateur, par le canal de téléphones satellitaires très sophistiqués, de toutes les personnes impliquées dans le convoyage de la drogue.

L’enquête révélait aussi que le nommé John Edgar Silos, qui avait voyagé à bord de ‘’LOMS 52’’ avant de rejoindre l’’’Adaccious’’ suite au transbordement, était, en réalité, l'employé de ce dernier en qualité de superviseur des opérations.

Arrestation faite par les garde-côtes gambiens

Les vérifications subséquentes révélaient également que le nommé Patrick Marinus Bernardus avait, dans une séquence temporelle très proche des faits, séjourné à deux reprises au Sénégal, précisément à l'hôtel Radisson Blu (périodes du 20 avril et 15 octobre 2019), qu'il passait régulièrement la frontière sénégalo-gambienne par le poste frontalier de Karang et qu'il transitait fréquemment par l'aéroport Blaise Diagne pour diverses destinations, notamment l'Afghanistan.

Mais l’affaire dont la lecture de l’ordonnance de renvoi a duré plus d’une heure n’a pas été jugée. En effet, les avocats des accusés ont soulevé plusieurs exceptions. Parmi les griefs soulevés, la défense a évoqué l'exception d'incompétence du tribunal à pouvoir statuer sur cette affaire.

Selon Me Ousseynou Fall, ces accusés ont été arrêtés par des garde-côtes gambiens. ‘’C'est un navire étranger. Ils étaient à la disposition de la police gambienne, avant qu'ils ne soient remis aux autorités sénégalaises, en février 2020’’, a souligné un autre avocat.

C'est à la suite de ces observations que le juge a renvoyé le procès à la date du 18 avril prochain, pour délibérer sur les exceptions.

MAGUETTE NDAO