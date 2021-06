L’Unité flottante de regazéification et de stockage est désormais à Dakar. La production d’électricité à partir du gaz naturel liquéfié ne devrait tarder, à en croire la Senelec. Le Sénégal, par cette transition énergétique, entend protéger l’environnement, mais également réduire le coût de l’électricité.

Le gouvernement sénégalais avait, il y a peu, affiché sa volonté de réduire le coût de l’électricité, en passant par une production à partir du gaz. Après des essais (débutés le 16 mars 2021) et son départ de Singapour, trois mois plus tôt, l’Unité flottante de stockage et de regazéification (UFRS) est désormais dans les eaux sénégalaises. Ce, depuis le 31 mai 2021. L’UFRS constitue un dispositif-clé et sa venue préfigure la prochaine phase : celle de la production.

Ainsi, la Senelec et son partenaire Karpowership viennent de franchir une nouvelle étape décisive vers la concrétisation du premier projet ‘’Gas to Power’’ (production d’électricité à partir du gaz naturel liquéfié ou GNL), une première en Afrique de l’Ouest. Ce projet vise, selon la Société nationale d’électricité (Senelec) à fournir une énergie fiable, abordable et plus propre au Sénégal. Le FSRU (Floating Storage Regasification Unit), Karmol LNGT Powership Africa, est arrivé dans les eaux sénégalaises, le 31 mai dernier, en provenance de Singapour et sera positionné sur son lieu d’amarrage pour commencer le processus de mise en service. Le navire sera connecté à une centrale électrique flottante, Powership, appartenant à Karpowership, par des gazoducs.

En outre, le FSRU arrive avec une réserve de GNL à bord et le premier ravitaillement sera effectué par Shell, au mois de juillet prochain. ‘’Le GNL est largement reconnu comme un carburant d’avenir. Il est beaucoup plus propre que les autres combustibles fossiles. Il constitue, en outre, un moyen durable et abordable pour répondre aux nombreux besoins en électricité, en plus de participer activement à la transition énergétique dans laquelle s’engagent les pays à travers le développement des énergies renouvelables’’, assurent la Senelec et ses partenaires.

Fournir une électricité stable

Ces derniers soulignent qu’il s’agit d’une étape importante dans le projet Karmol de contribuer à fournir une électricité stable, alimentée par des combustibles efficaces et plus propres, à un plus grand nombre de pays de la région. Le Karadeniz Powership Ayşegül Sultan (centrale flottante), d’une capacité de 235 MW, est en service depuis octobre 2019 et fournit 15 % de l’électricité du Sénégal avec 220 MW de puissance au réseau sénégalais, conformément à la stratégie de la Senelec d’assurer un service continu et de qualité de l’électricité sur tout son réseau’’, indique la structure.

Selon les prévisions, l’utilisation du GNL regazéifié créera des économies et une amélioration significative de la réputation environnementale du Sénégal.

L’unité flottante (FSRU) a été développée par Sembcorp Marine à Singapour et mesure 272 mètres de long avec une capacité de 125 000 mètres cubes. L’entreprise turque Karpowership considère, pour sa part, la combinaison des FSRU et des Powerships comme une solution révolutionnaire, dans l’optique de produire de l’électricité à partir du GNL dans les pays connaissant un déficit infrastructurel ou ayant des contraintes d’approvisionnement en gaz naturel. Le FSRU a été construit dans le cadre d’une joint-venture entre le Turc Karpoweship et la société japonaise Mitsui OSK Lines, qui a donné naissance à Karmol. Ce FSRU est le tout premier issu du partenariat Karmol. La Société nationale d’électricité du Sénégal, en contractant avec Karmol, se dit être en parfaite cohérence avec sa stratégie Gas to Power et se prépare ainsi à anticiper sur la conversion de certaines unités qui seront prêtes à utiliser le gaz dès sa disponibilité.

