Le département de Louga a abrité, hier, le lancement officiel du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes pour le compte du ministère de l’Environnement et du Développement durable. En plus du recrutement massif, le programme devrait, à terme, générer un total de 681 emplois dans le département.

Le secteur de l’environnement et du développement durable va procéder à un recrutement de 10 000 jeunes Sénégalais, entre 2021 et 2023, dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion des jeunes (‘’Xeyu Ndaw Gni’’). Il est prévu d’envoyer 7 000 jeunes à l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), 3 000 autres dont 2 000 pour la Direction des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols (DEFCCS) et 1 000 pour la Direction de l’environnement et des établissements classées (DEEC).

Hier à Louga, la tutelle a officiellement lancé les activités de ce projet par le recrutement ‘’symbolique’’ de 50 jeunes. Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, ‘’la mise à contribution de ces moyens humains, devrait permettre de renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure du PSE-Vert. Il s’agira, en substance, d’œuvrer à accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de la coupe et du trafic illicite de bois et d’assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse, mais aussi prévenir et combattre les pollutions et les nuisances. Dans cette perspective, des mécanismes et processus de gouvernance et de pilotage innovants et inclusifs ont été définis pour garantir la transparence et l’équité dans les recrutements, avec l’ouverture de plateformes informatiques et la répartition des quotas par département’’. L’objectif étant d’agir, de façon inclusive, dans le respect des réalités de chaque terroir, en collaboration avec toutes les forces vives (la société civile, les collectivités territoriales, les jeunes...). ‘’Je puis vous assurer que j’accorde une attention toute particulière à la mise en œuvre diligente de ce programme et m’emploierai à y veiller personnellement’’, précise Abdou Karim Sall.

Suite au lancement officiel du programme par le chef de l’Etat en avril 2021, le ministère de l’Environnement et du Développement durable a capitalisé un total de 56 629 demandes d’emploi. Les recrutements se sont faits suivant des critères sélectifs sous la supervision des autorités territoriales. ‘’L’espoir est né ; notre rêve est réalisé et nous nous engageons à participer avec efficacité et rigueur au processus de développement du Sénégal. Il sera également question de montrer à la face du monde que nous devons rester chez nous pour construire le Plan Sénégal émergent’’, a indiqué le porte-parole des nouvelles recrues, Sidy Dieng.

Pour Ndèye Anta Cissokho, l’Etat du Sénégal offre une chance aux jeunes de sortir de l’oisiveté.

Par ailleurs, les jeunes sont invités, par le maire de la commune, à ‘’avoir une posture plus citoyenne, plus républicaine et d’engager l’avenir du Sénégal sous l’angle de l’optimisme et de la responsabilité’’.

‘’Il s’agira d’enrôler 681 jeunes’’

Le programme de recrutement massif (un pan du programme ‘’Xeyu Ndaw Gni’’) va impacter, avec 150 jeunes, les secteurs de l’éducation, de l’hygiène publique, du cadre de vie, de l’environnement, de la santé, du sport, du tourisme et du service civique national. Et le ministre de l’Emploi de préciser : ‘’Plus spécifiquement, il s’agira d’enrôler 681 jeunes, dans le cadre du programme d’insertion. Un échantillon de 101 jeunes le seront dans le cadre du Fera, en rapport avec les communes du département ; 226 jeunes seront recrutés dans le cadre de l’Anida ; 198 jeunes apprentis, talibés et déscolarisés seront bénéficiaires de bons de formation professionnelle et 140 chauffeurs seront formés. Pour la subvention des tenues scolaires, l’Etat va décaisser 253 millions de F CFA’’. L’originalité de ce programme, selon Dame Diop, réside dans sa dimension territoriale, car tout le processus de recrutement se fait à la base, au niveau des départements.

Ainsi, le comité spécial de recrutement est sous la direction du préfet qui en assure la présidence. ‘’Il s’agit donc d’un élan unique généreux qui peut nous servir de repère et de prétexte pour entrer dans une dynamique de création d’emplois et de résorption du chômage. Le pôle emploi-entrepreneuriat est un guichet unique en matière d’orientation, d’appui, d’information sur l’emploi, l’insertion, la formation, l’encadrement, l’entrepreneuriat et l’obtention de financements où sont représentées la Der, l’ANPEJ, ADPME, FFFPT... avec comme support l’Agence de l’informatique de l’Etat qui met à disposition les espaces numériques’’, ajoute-t-il.

Chaque département du Sénégal dispose d’un pôle emploi-entrepreneuriat dans le but de mutualiser les travaux des différentes structures d’appui technique et financier. Il est également question de rapprocher les services de l’emploi des banlieues, des zones rurales et urbaines, simplifiant ainsi les procédures administratives pour aboutir à la territorialisation des politiques publiques. Il prend aussi en compte des projets de développement communautaire, avec près de 34 milliards de francs CFA.

En outre, la convention Etat-employeurs va permettre le recrutement de 20 000 jeunes Sénégalais dans tous les secteurs d’activité, les projets d’investissement public à haute main-d’œuvre pour près de 24 milliards de francs CFA, un financement de l’entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes d’une enveloppe globale de 112 milliards, ainsi que la subvention des tenues scolaires à hauteur de 30 milliards de francs CFA.

Selon le ministre Dame Diop, le programme ‘’Xeyu Ndaw Gni’’ dans sa globalité va générer plus 412 000 emplois.

