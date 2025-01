Dans le cadre du Projet régional d’accès à l’électricité et de technologie de stockage d’énergie par batteries (Best), une mission régionale a pour objectif d'évaluer les projets de mise en œuvre de la composante axée sur l'électricité. Elle est au Sénégal depuis hier. Sur les 2 000 localités à électrifier, la moitié se trouve au pays de la Téranga. Le lancement officiel aura lieu bientôt dans la région de Sédhiou.

Le Projet régional d’accès à l’électricité et de technologie de stockage d’énergie par batteries (Best) couvre, au niveau de la région ouest-africaine, trois pays : le Niger, la Mauritanie et le Sénégal. Parmi les 2 000 localités à électrifier grâce à ce projet, environ 1 000 localités sénégalaises (six régions) sont concernées, soit la moitié. Sur l'enveloppe totale de 465 millions de dollars, 129 millions sont réservés au pays de la Téranga.

‘’Les contrats ont été signés. Il faut passer à la mise en œuvre accélérée de ce programme parce que, dans la sous-région, nous faisons tout ce qui est possible pour électrifier le maximum de localités et connecter le maximum de personnes d’ici 2030. Depuis le 17 avril 2024, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont lancé l’initiative M300, qui vise à connecter 300 millions de personnes d’ici 2030’’, a indiqué le directeur sectoriel de l’Énergie pour l’Afrique de l’Ouest (IAWE2) au sein de la Banque mondiale (BM), Kwawu Mensan Gaba.

Il s’exprimait hier lors d’un point de presse animé par la Banque mondiale, l'Unité régionale de coordination du projet et la Senelec. En effet, depuis hier, une mission régionale d'appui à la mise en œuvre de la composante Accès à l'électricité se tient à Dakar jusqu’au 24 janvier prochain. Son objectif est d'évaluer les progrès réalisés dans ce sens en concertation avec les unités de mise en œuvre du projet (UMOP) de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal. ‘’Les entreprises sont mobilisées. Dans quelques jours, il y aura un lancement officiel dans la ville de Sédhiou. La première phase devra être bouclée d’ici 2027’’, a annoncé Kwawu Mensan Gaba.

El Hadj Ibrahima Niang, du ministère des Finances et du Budget du Sénégal, a précisé que l'ingénieur-conseil ainsi que les entreprises de travaux sont recrutés. ‘’Je crois que nous allons lancer ce projet. Nous comptons sur chacun de nous pour la bonne avancée, pour les meilleurs résultats et que d'ici la fin de cette année, nous puissions voir les localités électrifiées. Nous avons prévu aussi, au cours de cette mission, le lancement officiel qui aura lieu dans la région de Sédhiou où nous allons voir les premiers poteaux mis en œuvre’’, a renchéri Elise Akitani, spécialiste principale en énergie, co-chargée du projet.

Arkadius Koumoin, Ag., chef de la Division des énergies conventionnelles (électricité et hydrocarbures), a représenté le directeur de l'Énergie et des Mines de la Commission de la CEDEAO. Il souligne que l’accès à l'électricité constitue encore un défi majeur dans la région. ‘’Plusieurs localités sont encore dans le noir et près de 180 millions de personnes ne tirent pas profit de cette commodité vitale pour leur développement socioéconomique. C'est pourquoi la CEDEAO a placé l'accès à l'électricité parmi les priorités régionales à travers différents documents de stratégie, notamment la Vision 2050 et les priorités stratégiques 4x4 couvrant la période 2022 à 2026’’, a-t-il soutenu.

‘’Dans cette perspective, nous avons toujours mis un point d'honneur à l'approche régionale pour réaliser des économies d'échelle et au partenariat avec la Banque mondiale qui implique un dialogue permanent, la considération des besoins exprimés et un suivi régulier des engagements’’, a-t-il ajouté.

Le DG de la Senelec, Papa Toby Guèye, a abondé dans le même sens. ‘’Cette mission revêt une importance capitale, car elle s'inscrit directement dans nos efforts pour améliorer l'accès à l'électricité, un facteur fondamental pour le développement durable et inclusif’’, a-t-il d'abord déclaré.

Ensuite, il a noté que le projet Best, à travers sa composante axée sur l'électricité, vise à renforcer les capacités des différents acteurs en matière d'électrification et d'extension de l'accès à l'énergie. En effet, dit-il, ‘’l'accès universel à l'électricité demeure un défi majeur pour de nombreuses régions et il est impératif que nous mettions en place des solutions adaptées pour élargir ce service à toutes les populations, en particulier à celles des zones rurales et éloignées’’.

BABACAR SY SEYE