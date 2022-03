PROJET ‘’VOLE’’ PAR LA SONES

Gor Mack Diouf réclame ses droits d’auteur à la Sones

Il faut aussi souligner que Gor Mack Diouf n’est pas au bout de ses peines. En plus de voir son projet végéter, faute de moyens, il assiste ‘’au vol’’ de son projet. ‘’La Sones (Société nationale des eaux du Sénégal) a volé mon projet, en le prenant et en changeant de lieu. Cela, je ne vais jamais le leur pardonner. Quand l’idée d’usine de dessalement a été émise, il y a de cela quelques années, je suis allé voir le directeur d’alors qui m’a dit qu’il n’était pas au courant.

Et qu’un tel projet m’appartient. Il avait tout laissé et avait même présenté ses excuses. Mais l’actuel (Charles Fall), lui, a osé mettre sur pied l’usine de dessalement de Ouakam avec les mêmes caractéristiques que j’avais faites. J’ai protégé mon projet. Le Journal officiel est là ; les traces de mes nombreuses lettres à des autorités sont visibles. Je veux qu’il me paye mes droits d’auteur. Je vais continuer à me battre pour obtenir gain de cause. Il est hors de question que je me laisse faire. Il faut respecter la propriété intellectuelle’’, fulmine M. Diouf.

Il annonce avoir commis un pool d’avocats, avec à leur tête Me Ciré Clédor Ly, pour défendre ce qui lui revient de droit. Il renseigne avoir aussi écrit à l’ambassadeur du Japon qui a financé le projet de Ouakam, pour leur expliquer que ce projet lui appartient. ‘’J’ai porté plainte contre la Sones et son directeur général. Nos avocats feront le reste. Je ne vais pas accepter qu’on me vole ce projet. Nous avons fait ce qu’on devrait faire, pour que ce projet puisse voir le jour, mais en vain’’.

Gor Mack Diouf d’ajouter : ‘’Nous profitons de l’occasion pour demander aux personnes qui pilotent le Forum mondial de l’eau qui se tient actuellement à Dakar de nous aider à trouver un financement. Il faut qu’elles sachent qu’il y a un projet d’un coût de 1 500 milliards F CFA qui dort dans les tiroirs, faute de financement, au moment où Dakar organise une rencontre internationale sur l’eau. Elles doivent être au courant et c’est important. Dans cet ordre d’idées, nous tendons la main à toute personne qui peut nous aider. Nous sommes preneurs à toute aide, sauf les financements occultes. Nous n’avons plus espoir au chef de l’Etat, puisqu’il avait fait une promesse sans suite. Les nombreuses lettres que nous lui avons envoyées sont restées sans suite et, pourtant, elles ont été déchargées.’’