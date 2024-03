En visite au Bourges Foot 18 où il est actionnaire majoritaire, Sadio Mané a fait part de son ambition de créer une académie de football au Sénégal.

À quelques heures d’entrer en regroupement avec l’équipe nationale du Sénégal pour les matchs amicaux contre le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars), à Amiens, Sadio Mané a fait un saut à Bourges. Devenu actionnaire majoritaire du Bourges Foot 18, l’attaquant d’Al-Nassr a eu droit à un bain de foule sur l'un des terrains annexe du stade, avant de donner le coup d'envoi du match comptant pour la 19e journée de National 2 remporté par Bourges Foot 18 (1-0) face à Avoine-Chinon-Cinais, le samedi.

Durant son séjour, le Sénégalais a expliqué la raison de sa venue et partagé ses ambitions dans ce projet. Dans les objectifs qu’il s’est fixés, il a cité la création d’une académie au Sénégal. ‘’Pour moi, investir en France, à Bourges, c'est la ville et le pays idéal. On verra dans le futur ce qu'on va apporter. Je suis Sénégalais. L'idée c’est d’avoir une académie au Sénégal, former les jeunes là-bas, les faire venir à Bourges’’, a confié Sadio.

Le président de Bourges Foot 18 a indiqué que le double Ballon d’Or africain a ‘’un projet à long terme’’. ‘’Bourges est une étape. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui a envie de redonner au football ce qu'il lui a donné. Il a commencé par Bourges, mais bien entendu, Sadio va aider les jeunes du Sénégal. Il vient à Bourges, pas seulement pour la N2. Il a passé un moment avec les enfants, qui étaient heureux, et c'est ce qui lui fait plaisir’’, a déclaré Cheikh Sylla. Selon lui, Sadio Mané est un exemple pour toute la jeunesse africaine. ‘’Il fait notre fierté. Comme l'a dit notre ambassadeur Fodé Sylla, souvent, on a vu les Français qui venaient au Sénégal investir. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tout un continent de voir une légende du football qui montre la voie. Il montre aux jeunes Africains que tout est possible, qu'ils peuvent vivre leur rêve’’.

‘’Jürgen Klopp… peut-être qu'il va’’

Sadio envisage de faire grandir le club de Bourges qui évoluent actuellement en 4e division française. ‘’On a plein d'objectifs : le principal est de jouer les premiers rôles. C'est tôt pour parler de ça, il y a beaucoup de travail à faire, mais si tout le monde essaie de faire ce qu'il faut, il y a moyen d'y arriver’’.

Ancien joueur de Liverpool, il s’est prononcé sur l’annonce du coach des Reds de quitter le club à la fin de la saison. ‘’Il a dit qu'il quittait Liverpool ? Peut-être qu’il va venir ici’’, a-t-il réagi en riant. L’international sénégalais a tenu à rendre hommage à son ancien entraineur. ‘’C'est quelqu'un qui a marqué le football mondial et personnellement, il a beaucoup contribué à ma progression. C'est un grand homme, une légende vivante qui a beaucoup, beaucoup apporté à Liverpool. Tout le travail qu'il a su y faire sera, je pense, à jamais gravé dans la mémoire de tous les supporters. On lui souhaite bonne chance’’.

LOUIS GEORGES DIATTA